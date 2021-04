CIRCOLO DELLA VELA BARI: FINE SETTIMANA DI TRASFERTE PER LE SQUADRE OPTIMIST, LASER E 29ER

Un fine settimana denso di appuntamenti per gli atleti del Circolo della Vela Bari che ha ben tre squadre impegnate in trasferta. Iniziamo dai più piccoli della classe Optimist. Tre di loro, accompagnati dall’istruttore Beppe Palumbo, inizieranno oggi, a Campione del Garda, la prima giornata di prove della prima tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving 2021. Si tratta di Francesco Carrieri, Elettra Muciaccia e Ludovica Montinari che fanno parte dei 300 partecipanti, arrivati in queste ore sul Lago di Garda da tutta Italia. Al termine delle tre giornate saranno premiati i primi 5 classificati Divisione A (11 – 15 anni, in cui rientrano gli atleti del CV Bari) Assoluti e Femminili e i primi 3 classificati Divisione B (9 – 10 anni) Assoluti e Femminili, oltre al miglior timoniere nato nell’anno 2010. Il circuito itinerante su tutto il territorio nazionale è composto da cinque tappe e riservato ai giovani velisti (dai 9 ai 15 anni) della classe Optimist. Una di queste sarà a Bari dal 23 al 25 luglio e sarà organizzata proprio dal Circolo della Vela Bari.

Accompagnata dal tecnico Giordano Bracciolini la squadra 29er è invece tornata nuovamente ad Arco (Garda), dove lo scorso weekend aveva partecipato a un raduno federale nazionale su convocazione dell’allenatore federale, per affrontare la Easter Regata. Insieme a Marco Corrado e Gianluca Capezzuto, Claudia Quaranta e Carlo Vittoli e Alfonso Palumbo e Domenico Palumbo, alla regata presenzieranno anche atleti internazionali, oltre ai migliori equipaggi italiani. Per il CV Bari si tratta di una regata di preparazione in vista della nazionale di ranking in programma ad Ostia a metà maggio.

E infine i Laser. Domenica 2 maggio è in programma a Gallipoli la IV tappa del campionato zonale valida sia ai fini del campionato zonale, sia come selezione ai campionati italiani. In 14 partiranno dai pontili del CV Bari accompagnati dagli istruttori Riccardo Sangiuliano e Luca Bergamasco. Tra di loro Ciro Basile, Angelo Ostuni e Martino Pettini Bonomo per gli Ilca 7; Ferdinando Conte, Alberto Divella, Alice Iorfida, Alessandro Maravalle, Paolo Pettini Bonomo e Pietro Paolo Semeraro per gli Ilca 6; e Gabriele Amodio, Martina Pia Cataldi, Vittorio Latrofa, Domenico Masciopinto e Francesco Carlo Semeraro per gli Ilca 4.