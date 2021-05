VELA OLIMPICA: EUROPEO 470 A VILAMOURA (POR) – DAY 2

Secondo giorno, vento leggero, due regate per le tre flotte dell’Europeo 470.

Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (14-1) vincono una prova e sono settimi europei; Elena Berta e Bianca Caruso (13-13) al 10° posto; nei Mixed Marco Gradoni e Alessandra Dubbini (25-3) all’8°. Tutti i risultati degli altri italiani.

Ultimi test tecnici a 80 giorni dalle Olimpiadi

Secondo giorno di regate a Vilamoura (POR) per l’Europeo delle classi 470 Maschile, Femminile e Mixed, in una giornata di sole e vento leggero che ha consentito di disputare due prove per le tre flotte.

A circa 80 giorni da Tokyo, molti equipaggi delle due classi olimpiche 470 Maschile e 470 Femminile, vivono questo appuntamento come un utile confronto e un passaggio nella preparazione finale per i Giochi. Si fanno gli ultimi esperimenti sui materiali e si guarda anche in casa degli avversari. La corsa al titolo o al podio di un Europeo preolimpico non è l’aspetto tecnico predominante, almeno nelle fasi iniziali.

DAY 2

470 MASCHILE – Una bella vittoria nella seconda manche rinfranca Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (Marina Militare) con uno dei migliori punteggi del giorno e li porta al 7° posto della classifica europea (9° in quella Open che comprende team extraeuropei) dopo cinque prove. In testa sempre gli spagnoli Jordi Xammar e Nicolas Rodriguez (5-7), davanti agli svedesi Anton Dahlberg e Fredrik Bergstrom (9-16) e ai britannici Luke Patience e Christian Grube (6-11). La classifica è corta e gli azzurri sono a soli 14 punti dalla vetta.

Nella classifica Open in testa i kiwi Paul Snow-Hansen e Daniel Willcox (7-2), terzi gli australiani Matthew Belcher e Will Ryan (3-9).

La classifica europea degli altri giovani esordienti italiani: 18° Maximilian Kuster (YC Sanremo) e Alessandro Montefiori (YC Monaco) (27-22), 20° Claudio Bucci (CV Eridio) e Francesco Berardi (AV Alto Sebino) (29-29).

470 FEMMINILE – Un campionato in sordina per le azzurre Elena Berta (Aeronautica Militare) e Bianca Caruso (Marina Militare): la coppia bronzo mondiale in carica è al 10° posto europeo dopo cinque prove (13-13 di giornata). La classifica vede al comando le spagnole Silvia Mas Depares e Patricia Cantero Reina (3-3) davanti alle francesi Camille Lecointre e Aloise Retornaz (6-8), quindi le svizzere Linda Fahrni e Maja Siegenthaler (2-17). Protagoniste del giorno, e terze nella classifica Open, le brasiliane Fernanda Oliveira e Ana Luiza Barbachan (1-1).

470 MIXED – Continua la sua crescita di esperienza in questa classe il 17enne Marco Gradoni (Tognazzi MV), con la prodiera Alessandra Dubbini (Fiamme Gialle), si confermano all’8° posto europeo (25-3 di giornata); scendono al 14° invece Maria Vittoria Marchesini (SVBG) e Bruno Festo (LNI Mandello) (27-24), risalgono al 15° Benedetta Di Salle (Marina Militare) e Francesco Padovani (LNI Mandello) che stanno cercando gli equilibri alla loro prima regata insieme (11-11). Gli altri italiani: 22° Andrea Totis (LNI Mandello) e Alice Linussi (SVBG) (10-31), e 30° Francesco Crichiutti e Cecilia Fedel (TPK Sirena) (31-30).

LA SQUADRA AZZURRA ALL’EUROPEO 470 DI VILAMOURA 2021

470 Maschile

Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (Marina Militare)

470 Femminile

Elena Berta (Aeronautica Militare) e Bianca Caruso (Marina Militare)

470 Mixed

Marco Gradoni (Tognazzi MV) e Alessandra Dubbini (Fiamme Gialle)

Maria Vittoria Marchesini (SV Barcola e Grignano) e Bruno Festo (LNI Mandello)

Andrea Totis (LNI Mandello) e Alice Linussi (SVBG)

Benedetta Di Salle (Marina Militare) e Francesco Padovani (LNI Mandello)

Staff tecnico federale

Gabrio Zandonà, Pietro Zucchetti, Daniel Loperfido

Il programma prevede regate da domenica 2 con partenza intorno alle 12 e due prove al giorno, fino a venerdi 7 maggio quando sono previste le Medal Race tra i primi 10 delle classifiche finali.

https://2021europeans.470.org