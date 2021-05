Petite Terrible-Adria Ferries chiude al quinto posto la prima frazione della J/70 Cup

Marina di Nettuno- Si è conclusa domenica, nelle acque di Nettuno, la prima frazione della J/70 Cup, uno dei circuiti di regate monotipo più frequentati e competitivi del Mediterraneo.

Il weekend di Nettuno ha tenuto impegnati i trenta equipaggi partecipanti con condizioni estremamente variabili, che hanno oscillato dalla giornata quasi estiva di venerdì, con sole, brezza leggerissima e ballerina, alle condizioni impegnative di sabato e domenica, con onda formata e vento teso oltre i venti nodi, al punto che domenica il comitato organizzatore ha scelto prudenzialmente di annullare le regate per la giornata per ragioni di sicurezza durante le operazioni di entrata e uscita delle imbarcazioni dal porto.

Passa in archivio quindi con quattro prove completate la prima frazione della J/70 Cup, che vede Massimo Rama e la sua Jeniale Eurosystem conquistare il gradino più alto del podio, davanti a Luca Domenici su Notaro Team, protagonista indiscusso della giornata di sabato con tre vittorie consecutive, appesantito nella scoreline generale dal 22° posto ottenuto il venerdì. Medaglia di bronzo per l’equipaggio di Aniene Young guidato da Luca Tubaro.

Claudia Rossi rientra nella Classe J/70, di cui detiene ben tre titoli Europei, con un quinto posto overall: “Siamo soddisfatti delle regate di Nettuno, anche se potevamo dare qualcosa di più. Abbiamo navigato bene, cercando di fare il nostro meglio ad ogni prova: sono emersi punti critici su cui lavorare, che saranno un bellissimo spunto su cui impegnarsi nei prossimi mesi. Torneremo presto in acqua, ripartendo da Rimini a metà giugno, per poi puntare a Mondiali ed Europei. Siamo carichi, abbiamo voglia di crescere, imparare e continuare a migliorare: congratulazioni a Massimo Rama e Luca Tubaro per le vittorie in overall e Corinthian rispettivamente, sono stati molto consistenti e hanno fatto bellissime regate”.

A bordo di Petite Terrible-Adria Ferries hanno regatato Claudia Rossi, Michele Paoletti, Giulio Desiderato ed Enrico Voltolini.

La stagione 2021 del Petite Terrible Sailing Team è supportata da Aadria Ferries e dal partner tecnico Montura.

Info e classifiche sono consultabili qui.