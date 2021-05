Splendido Mare Cup-Regate di Primavera: In reale Pendragon si conferma come scafo più veloce della flotta

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Portofino- A distanza di ventiquattro ora dall’ottimo debutto di ieri, Pendragon si conferma essere lo scafo più veloce tra i quindici Maxi iscritti alla Splendido Mare Cup-Regate di Primavera e centra la seconda affermazione consecutiva in tempo reale, anticipando Capricorno, poi promosso ai vertici della classifica in seguito alla correzione dei tempi. Proprio l’imbarcazione di Rinaldo Del Buono guida la graduatoria overall dell’evento organizzato dallo Yacht Club Italiano con due primi di giornata.

Articolata su un percorso analogo a quello di ieri, anche se leggermente più corto, la regata è partita in orario rispetto al programma ma ha dovuto fare i conti con il crollo della brezza di Scirocco, diventato particolarmente instabile in concomitanza del passaggio della prima boa, posizionata al traverso di Lavagna.

Giunto alla boa al vento con il gruppo di merito il Lightbay Sailing Team ha optato per un gybe set che nel giro di una manciata di minuti ha proiettato Pendragon al comando della regata, una leadership difesa senza esitazione alcuna fin sulla linea di arrivo. Un successo poi trasformato dal giogo dell’IRC in un settimo posto che, sommato al quarto di ieri, risulta utile al Lightbay Sailing Team per difendere la quarta piazza assoluta.

La Splendido Mare Cup-Regate di Primavera riprenderà domani, al fronte di una situazione meteo che si annuncia in netto miglioramento rispetto a ieri e oggi. Il Lightbay Sailing Team, intanto, si appresta ad accogliere il giornalista di Mediaset, nonché volto noto della televisione, Pierluigi Pardo che, proprio domani, navigherà a bordo di Pendragon.

Sono in regata con il Lightbay Sailing Team Carlo Alberini, Lorenzo Bodini, Branko Brcin, Marco Furlan, Francesco Agostini, Ettore Mazza, Iztok Knaflec, Santino Brizzi, Elena Frezza, Carlo Alberto Malagoli, Andrea Trani, Federico Del Zompo, Roberto Pellegrini, Marco Burello e Luca Falcioni. Organici al team sono il responsabile marketing Marco Alfano e la segretaria generale Martina Bucchi.

La stagione del Lightbay Sailing Team è supportata da Ilva Glass e Officine Belletti. Supportano il team Armare, BPSec, Barbato Design Studio e 23° Eyewear.

Per maggiori info sulla Splendido Mare Cup-Regate di Primavera clicca qui.