Splendido Mare Cup-Regate di Primavera: A una giornata dalla conclusione Pendragon sale al terzo posto

Regate, Sport

Portofino- Dopo due giorni di brezza tesa dai quadranti meridionali, cambia in modo sostanziale il meteo che fa da sfondo alla Splendido Mare Cup-Regate di Primavera e, con esso, cambia anche la classifica generale della manifestazione. Ciò non tanto per quanto riguarda la vetta, oggi più che mai nelle mani di Capricorno di Rinaldo Del Buono autore di tre primi di giornata, o per il secondo posto, piuttosto saldamente nelle mani di Twin Soul B di Luciano Gandini: a cambiare proprietà, almeno per ora, è la terza piazza, occupata questa sera da Pendragon con un solo punto di margine su Itacentodue di Adriano Calvini.

Oggi, nell’unica prova disputata in regime di vento leggero su un percorso inverso rispetto a quello di ieri, Capricorno e Pendragon hanno duellato restando sempre a stretto contatto, ma rispetto ai giorni passati il Maxi di Del Buono, con Flavio Favini alla ruota, ha resistito agli attacchi del Lightbay Sailing Team, cavandosi la soddisfazione di ottenete i line honours.

Avvantaggiatisi molto rispetto agli inseguitori, i due battistrada sono stati premiati dalla correzione dei tempi e si sono ritrovati anche in compensato al primo e secondo posto.

La Spledido Mare Cup-Regate di Primavera si concluderà domani con la disputa dell’ultima prova, anche se le previsioni meteo sono unanimi nell’annunciare una giornata di bonaccia. L’evento, organizzato dallo Yacht Club Italiano e ospitato lungo le banchine di Portofino, si concluderà domani alle 17.30 con lo svolgimento della premiazione.

Nel corso della mattinata a bordo di Pendragon sono saliti diversi ospiti illustri, tra questi il Sindaco di Genova Marco Bucci, quello di Portofino Matteo Viacava e il noto giornalista di Mediaset Pierluigi Pardo, che ha anche timonato il Maxi gestito dal Lightbay Sailing Team nei minuti che hanno preceduto la partenza.

Sono in regata con il Lightbay Sailing Team Carlo Alberini, Lorenzo Bodini, Branko Brcin, Marco Furlan, Francesco Agostini, Ettore Mazza, Iztok Knaflec, Santino Brizzi, Elena Frezza, Carlo Alberto Malagoli, Andrea Trani, Federico Del Zompo, Roberto Pellegrini, Marco Burello e Luca Falcioni. Organici al team sono il responsabile marketing Marco Alfano e la segretaria generale Martina Bucchi.

La stagione del Lightbay Sailing Team è supportata da Ilva Glass e Officine Belletti. Supportano il team Armare, BPSec, Barbato Design Studio e 23° Eyewear.

