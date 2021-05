Splendido Mare Cup-Regate di Primavera: Pendragon e il Lightbay Sailing Team chiudono terzi

Portofino- Si chiudono con la bonaccia le Regate di Primavera-Splendido Mare Cup, Eventualità che ha congelato la classifica maturata al termine della prova di ieri e, di conseguenza, ha consegnato al Lightbay Sailing Team e a Pendragon il terzo gradino del podio: un epilogo inatteso e decisamente grado per l’equipaggio di Carlo Alberini, protagonista di una partecipazione solida.

“Alla vigilia di questo bellissimo evento, ben organizzato dal Yacht Club Italiano, non avrei mai pensato di poter puntare a una posizione di rilievo – spiega Carlo Alberini, leader del Lightbay Sailing Team – Per quanto avessi fiducia incondizionata nel mio equipaggio, ero consapevole che, a causa della situazione pandemica, le ore di allenamento non sono state quelle che avremmo voluto: barche come Pendragon sono molto complesse e riuscire a sfruttarle al meglio non è cosa facile e scontata. Non è un caso che oggi, pur conscio di rischiare la terza piazza, avrei voluto regatare, ma in nessun momento la brezza ha dato la sensazione di potersi stendere sul campo di regata in modo efficace. Salutiamo Portofino con il sorriso sulle labbra quindi, sperando di poterci ripetere a Napoli, dove già il prossimo week end prenderemo parte alla Regata dei Tre Golfi, una lunga di 150 miglia attraverso il Golfo di Napoli”.

A vincere l’edizione 2021 delle Regate di Primavera-Splendido Mare Cup è stato Capricorno di Rinaldo Del Buono che, forte di un equipaggio comprendente velisti come Flavio Favini, Tiziano Nava, Stefano Rizzi, Flavio Grassi e Alberto Fantini, ha fatto sue tutte le prove disputate nel corso della manifestazione.

La seconda piazza non è sfuggita a Twin Soul B di Luciano Gandini, in vero apparso in grado di difendere la piazza d’onore sin dalle battute iniziali.

Come anticipato da Carlo Alberini, il prossimo appuntamento di Pendragon è fissato per il week end entrante: a Napoli il Lightbay Sailing Team sarà infatti al via della Regata dei Tre Golfi, in partenza alle 19 di sabato 16 maggio.

A Portofino hanno regatato con il Lightbay Sailing Team Carlo Alberini, Lorenzo Bodini, Branko Brcin, Marco Furlan, Francesco Agostini, Ettore Mazza, Iztok Knaflec, Santino Brizzi, Elena Frezza, Carlo Alberto Malagoli, Andrea Trani, Federico Del Zompo, Roberto Pellegrini, Marco Burello e Luca Falcioni. Organici al team sono il responsabile marketing Marco Alfano e la segretaria generale Martina Bucchi.

La stagione del Lightbay Sailing Team è supportata da Ilva Glass e Officine Belletti. Supportano il team Armare, BPSec, Barbato Design Studio e 23° Eyewear.

