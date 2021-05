Vela: Dopo due giornate, Frida Racing è terza nella 69F Cup

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Persico 69F Cup • GP 1.2 Malcesine

Dopo due giorni di regate, la new entry Frida Racing è terza overall

Malcesine (VR) – E’ un ottimo esordio quello di Frida Racing nella 69F Cup di Malcesine: l’equipaggio, fondato non più tardi di un paio di settimane fa da Paolo Cordiglia in onore della nascita della figlia Frida, è impegnato in questi giorni nella seconda frazione del circuito 69F e, dopo tre giornate di allenamento e due di regata, si trova attualmente al terzo posto del ranking generale.

“Un’esperienza finora fantastica, quella a bordo del 69F con i compagni d’equipaggio Marco Laurino e Francesco Rubagotti – commenta l’armatore, da tutti conosciuto con il soprannome di Gizzu, per proseguire: – Sebbene a livello fisico la barca sia molto impegnativa e il nonostante il vento ci abbia messo alla prova con condizioni spesso sfidanti, siamo felici del nostro percorso fino ad oggi. La flotta è competitiva ma stiamo riuscendo a difenderci bene, mostrando progressi ogni giorno. Dopo due giorni di regata, oggi siamo terzi, complici anche gli 8 punti ottenuti per il premio fair play” (dopo sei prove, gli equipaggi ottengono un punteggio inversamente proporzionale al numero di penalità raccolte durante le regate, per un massimo appunto di 8 punti, ndr).

Precedono Frida Racing nel ranking dopo sei prove FlyingNikka di Roberto Lacorte e Tixwave. Le regate riprenderanno domani alle 11, per l’ultima giornata della manifestazione. Le classifiche complete sono disponibili a questo link.

L’attività di Frida Racing è supportata da Favorita Spa, azienda leader nel settore della pietra naturale. E’ possibile seguire l’attività di Frida Racing anche sui nuovi canali social a questo link.



Foto: Marta Rovatti Studihrad