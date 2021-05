CIRCOLO DELLA VELA BARI: DOPO TORBOLE, SI PENSA AL TROFEO OPTISUD DEL PROSSIMO FINE SETTIMANA

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Giornate intense quelle di Torbole per Francesco Carrieri e Elettra Muciaccia impegnati nella seconda tappa di selezione nazionale per i campionati europei e mondiali di classe Optimist con i colori del CV Bari, accompagnati dal tecnico Beppe Palumbo. Al termine dei quattro giorni di regate insieme a circa 130 partecipanti arrivati da tutta Italia sul Lago di Garda, Elettra Muciaccia è risultata ottava in classifica femminile, e 54esima in generale in gruppo Gold, dopo una rimonta di circa 30 posizioni rispetto alla prima selezione che non le sono bastate per conquistare un posto all’Europeo. Francesco Carrieri, sempre in gruppo Gold, si è dovuto accontentare di un 34esimo posto generale.

“Una prova soddisfacente per Elettra che è in agonistica da soli due anni. Condizioni di vento sostenute per tutte le prove, mai sotto i 18 nodi, con giornate piacevoli. Bellissime regate in cui su sono selezionati i migliori e quelli più abituati alle condizioni del lago” ha commentato Beppe Palumbo del CV Bari “Vanno fatti i complimenti anche a Francesco Carrieri per la determinazione che ha messo nel cercare di raggiungere il gruppo di testa sin dall’inizio delle regate, pur non riuscendo a centrare l’obiettivo per le condizioni trovate sul Lago che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio” ha concluso il tecnico.

Ma adesso è già ora di guardare avanti pensando alla terza tappa del Trofeo Optisud in programma a Roseto degli Abruzzi il prossimo fine settimana.

Alla manifestazione, organizzata dal Circolo Velico Roseto degli Abruzzi nello specchio acqueo antistante il Porticciolo di Roseto degli Abruzzi, potranno partecipare i timonieri italiani Divisione A tesserati FIV nati negli anni 2006-2007-2008-2009-2010 e i timonieri Divisione B tesserati FIV nati negli anni 2011-2012. Per il CV Bari, accompagnati dall’istruttore Beppe Palumbo, ci saranno Francesco Carrieri, Alessandra Coco, Elettra Muciaccia, Ludovica Montinari, Martina Mazzeo e Gianluigi Schirinzi Pagliari, tutti impegnati in divisione A.

Il segnale di avviso della 1a prova è per le 12.30 di sabato 15 maggio. Se possibile saranno disputate 6 prove, non potranno essere corse più di 3 prove al giorno, in due giorni. Sarà applicato uno scarto al compimento della quarta prova.