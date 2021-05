CIRCOLO DELLA VELA BARI: WEEKEND DI REGATE PER OPTIMIST, LASER E 29ER

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Grandi movimenti sui pontili del Circolo della Vela Bari in questi giorni. Istruttori e atleti infatti si preparano alle trasferte che vedranno impegnati Optimist, Laser e 29er in giro per l’Italia nel fine settimana alle porte. Da venerdì a domenica è infatti in programma la seconda regata nazionale di classe 29er.

Ad accogliere gli equipaggi stavolta sarà la Lega Navale Italiana di Ostia, che organizza la regata nel Porto Turistico di Roma (Ostia), davanti al cui specchio d’acqua si svolgeranno le prove. Quattro, questa volta, gli equipaggi del CV Bari che, accompagnati dal tecnico Giordano Bracciolini, si metteranno alla prova nella regata. Oltre agli ormai veterani Marco Corrado e Gianluca Capezzuto, Alfonso Palumbo e Dodo Palumbo e Claudia Quaranta e Carlo Vittoli, questa volta ci saranno anche due new entry. Si tratta di Augusta Carbonara e Sasha Alexandra Ufnarovskaia all’esordio in una regata nazionale di classe.

Un equipaggio molto nuovo e che, secondo il tecnico, merita di partecipare a questa regata e confrontarsi sul piano nazionale per il lavoro che sta facendo. Dodici le prove in programma, a partire dalle 12.30 del 14 maggio e fino al 16 maggio, per un massimo di quattro al giorno. Al termine, per la Classe 29er saranno premiati i primi tre classificati della classifica assoluta, il primo equipaggio U19 maschile e il primo equipaggi U19 femminile. Alla regata parteciperà anche la classe 49erFX che premierà alla fine i primi tre classificati.

La squadra Laser invece sarà a Marina di Campo (Isola d’Elba) per la III tappa di campionato nazionale che riunirà ben 448 velisti da tutta Italia. I due tecnici, Riccardo Sangiuliano e Luca Bergamasco, accompagneranno come sempre i loro atleti. Si tratta di Ciro Basile per gli Ilca7 che dovrà vedersela con altri 37 iscritti da tutta Italia; Ferdinando Conte, Alberto Divella, Alessandro Maravalle, Paolo Pettini Bonomo e Pietro Paolo Semeraro che fanno parte del gruppo di 202 Ilca 6; Gabriele Amodio e Vittorio Latrofa inseriti nel gruppo più numeroso, quello degli Ilca 4, con ben 208 iscritti. “I ragazzi sono belli carichi e hanno voglia di regatare – commentano i due istruttori – Sarà una bella prova e puntiamo a fare bene”.

E infine ci sono gli Optimist, impegnati nella terza tappa del Trofeo Optisud a Roseto degli Abruzzi. In sei, accompagnati dall’istruttore Beppe Palumbo, parteciperanno alla regata in programma sabato e domenica con un massimo di sei prove in due giorni. Si tratta di Francesco Carrieri, Alessandra Coco, Elettra Muciaccia, Ludovica Montinari, Martina Mazzeo e Gianluigi Schirinzi Pagliari, tutti impegnati in divisione A.

Foto: Beppe Palumbo

Foto: Riccardo Sangiuliano