IEG: INNOVAZIONE, TECNICA E SOSTENIBILITÀ A PESCARE SHOW 2021

Innovation Ideas, #PescarePlasticFree e Fly Tying Experience: le aree speciali del Salone internazionale della pesca sportiva e della nautica da diporto di Italian Exhibition Group, in fiera a Vicenza dal 26 al 28 novembre 2021

www.pescareshow.it

Vicenza– Innovazione, tecnica e sostenibilità ambientale sono i temi portanti di Pescare Show 2021, il Salone internazionale della pesca sportiva e della nautica da diporto firmato IEG – Italian Exhibition Group, che si terrà in presenza nel quartiere fieristico di Vicenza dal 26 al 28 novembre prossimi. Tre giorni di business, contatti, eventi, contenuti e iniziative speciali per un’edizione carica di novità.

Forte della doppia partnership con FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva e FIOPS – Federazione Italiana Operatori Pesca Sportiva, che supporteranno l’organizzazione dell’evento, l’edizione 2021 di Pescare Show si configura come punto di riferimento per le community sportive della pesca e come piena occasione d’incontro con i top player della produzione nazionale e internazionale del comparto.

L’appuntamento clou per la community internazionale dei pescatori sportivi quest’anno presenterà l’area INNOVATION IDEAS, uno showcase aperto ad aziende e startup dove mostrare nuove idee imprenditoriali e tecnologia al servizio della pesca e della nautica da diporto: elettronica, cleantech, green mobility, economia del mare, sicurezza, nanotecnologie, nuovi materiali. C’è tempo fino al 31 agosto 2021 per presentare progetti e soluzioni all’avanguardia: https://unb.pescareshow.it/innovation-ideas/.

La manifestazione di Italian Exhibition Group rinnoverà l’impegno contro l’inquinamento da plastica nei mari anche nel 2021 con #PescarePlasticFree, l’area speciale che accoglierà i più importanti progetti delle aziende e delle associazioni di settore per sensibilizzare il pubblico sul tema della salvaguardia delle acque con un articolato palinsesto di incontri, convegni e installazioni.

Per gli amanti del Fly Fishing, tornerà a Vicenza Fly Tying Experience, un’esperienza immersiva nel mondo della pesca a mosca. I visitatori potranno vedere all’opera i migliori costruttori di esche artificiali provenienti dall’Italia e dall’estero, scoprire le attrezzature più richieste sul mercato, ma anche provare i prodotti e approfondire le tecniche di lancio grazie a corsi e dimostrazioni nelle Casting Pool.

Pescare Show 2021 sigla una partnership con Hooking App, che permette a tutti i pescatori di acquistare e gestire i permessi di pesca tramite smartphone, ma anche di controllare il numero di catture giornaliere consentite e capire se il pescato è trattenibile o meno. L’idea è di un gruppo di amici di Verona, pescatori fin dalla tenera età, che hanno deciso di trasformare la loro passione in professione fondando la startup Bitter Soft. Una sinergia che nasce per accrescere il networking tra il pubblico di Pescare Show e rendere ancora più facile e piacevole l’esperienza di pesca. Hooking App consentirà anche di essere collegati ai canali di IEG di acquisto dei biglietti d’ingresso alla manifestazione direttamente da mobile.