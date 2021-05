Prove ufficiali e tour promozionale della OCEAN TO OCEAN RIB ADVENTURE

Scritto da Redazione Altro, Eventi, Italia, Nautica, News, Sport

Da Santo Stefano al Mare (IM) a Palermo in gommone con Sergio Davì

Sabato 15 e domenica 16 maggio 2021 a Santo Stefano al Mare presso il Marina degli Aregai nella provincia di Imperia si terranno le tanto attese prove in mare dell’ Aretusa Explorer, il gommone Nuova Jolly Prince 38 cc di 11 metri, motorizzato con due fuoribordo Suzuki DF300B dual prop ed elettronica di bordo Simrad, che da novembre 2021 a febbraio 2022 (restrizioni Covid permettendo) accompagnerà il comandante Sergio Davì nella OCEAN TO OCEAN RIB ADVENTURE.

Come le altre imprese realizzate da Davì si tratta anche in questo caso di un’avventura senza precedenti, da Palermo a Los Angeles in gommone attraverso due oceani, Atlantico e Pacifico per oltre 10.000 miglia di navigazione in solitaria. Tra le tappe della missione il passaggio nel canale di Panama e nell’arcipelago delle Galapagos.

Il tour promozionale, realizzato in collaborazione con Suzuki, Nuova Jolly e Simrad, partirà il 17 maggio da Marina degli Aregai e farà da lancio all’iniziativa SUZUKI EXPERIENCE – 7 tappe per 7 #samuraidelmare.

Ad ogni tappa prevista dal tour salirà a bordo dell’Aretusa Explorer un #samuraidelmare selezionato da Sergio Davì che avrà l’opportunità unica e irripetibile di navigare con lui lungo le coste del mar Tirreno.

Sarà inoltre possibile per chiunque sia appassionato di nautica e per i fan di Sergio Davì incontrarlo personalmente al termine di ogni tappa e in alcune occasioni ci sarà anche la possibilità di provare il battello del raid.

Queste le date e le tappe del tour:

15 e 16 maggio Marina degli Aregai (Santo Stefano al Mare, IM) presso il concessionario Marine Wizard (per informazioni Tel.: (0184)48.02.74, info@marinewizard.it).

17 e 18 maggio Isola d’Elba. Nella giornata del 18 maggio presso il pontile dell’Hotel Airone di Portoferraio sarà organizzato un evento dove sarà anche possibile provare il battello del raid (per informazioni Tel.: 0565/916459, nauticaloscoglietto@gmail.com).

19 maggio Marina di Nettuno SPA (Roma). Il Comandante Davì e Aretusa Explorer saranno accolti dal team di Nautica Blue Marine (per informazioni Tel.: 392/9284460, info@nauticabluemarine.it),

20 e 21 maggio Napoli. Il 20 maggio a Pozzuoli si terrà un happening organizzato da Nautica Mediterranea Yachting (per informazioni Tel.: 081/8046038, ugolanzetta@libero.it) e il 21 maggio si terrà un evento presso la Sedilmare in via Campana 233, Pozzuoli (per informazioni tel. 081/8041780, info@sedilmare.it).

22 e 23 maggio Messina. Il 23 maggio si terrà un evento con Nautica Femminò presso la Marina di Nettuno dove sarà possibile provare il battello (per informazioni Tel.: 090/3353692, info@nauticafemmino.it).

24 e 25 maggio Lipari. Il 25 maggio gli uomini dell’officina autorizzata Salvatore Natoli (per informazioni Tel.: 090/9886156, info@nauticaservice.org) accoglieranno il Comandante e il suo RIB.

26 maggio arrivo a Palermo e conclusione del tour. Il nuovo concessionario Xmarine accoglierà Sergio Davì nella sua città natale, organizzando nel week-end del 29 e 30 maggio delle prove in mare (per informazioni Tel.: 091/7840856, xmarinesrl@gmail.com).

Tutti gli eventi e le manifestazioni relative a questa iniziativa sono aperti al pubblico nel rispetto della normativa vigente anticovid.