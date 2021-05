CIRCOLO DELLA VELA BARI: AL VIA DA OGGI LE ISCRIZIONI PER I CORSI DI VELA ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 13 ANNI

Scritto da Redazione Altro, Italia, Marinas, News, Regate, Sport

Bari-Al via da oggi, martedì 18 maggio, le iscrizioni per i corsi di vela estivi per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni a cura del Circolo della Vela di Bari. I posti a disposizione, anche per via della normativa Covid da rispettare, non sono tantissimi, motivo per cui “chi ha tempo non perda tempo”. Ciascun corso avrà durata di una settimana. Si comincia il 7 giugno con il primo, a seguire gli altri con inizio il 14, 21 e 28 giugno. Si replica a luglio con altri tre corsi con inizio il 5, il 12 e il 26 luglio.



Per i ragazzi che sceglieranno di partecipare saranno giornate di puro divertimento in acqua, ma anche di grandi insegnamenti. Oltre alle tecniche di base dell’andar per mare a vela, infatti, i piccoli velisti impareranno i venti, i loro nomi e la direzione da cui soffiano, scopriranno le regole dei buoni marinai e approfondiranno l’impegno e la necessità della tutela dell’ambiente, del mare e delle coste.

Per iscriversi basterà contattare la segreteria del Circolo della Vela e chiedere di Valeria chiamando lo 0805216234 dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13; o andando sul sito internet www.circolodellavelabari.it dove è possibile scaricare il modulo di iscrizione; o inviando una mail a nautica@circolodellavelabari.it