Alla Danimarca la Country Cup 2021: Domani si parte con il 39° Meeting del Garda Optimist

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Riva del Garda- Va alla Danimarca la Country Cup 2021, evento che da tradizione anticipa il primo giorno del Meeting del Garda Optimist, impegnando sulla distanza di tre prove un rappresentante per ciascuna delle Nazioni iscritte alla manifestazione organizzata dalla Fraglia Vela Riva con il supporto di partner come Kinder Joy of Moving, Negri Nautica e Garda Trentino.

A imporsi, tra le raffiche di un’Ora fresca e rafficata, è stato John Frederik Wolff (4-1-1) che vincendo le prove due e tre ha sopravanzato un sempre veloce Erik Scheidt (3-3-2), figlio d’arte rappresentante i colori lituani, cui non è bastato non scendere mai dal podio per centrare il successo. In terza posizione il thailandese Weka Bhanubandh (7-2-3).

Fervono intanto gli ultimi preparativi in Fraglia Vela Riva per lo start della 39° edizione del Meeting del Garda Optimist, evento che, nonostante i tempi difficili, è riuscito a raccogliere anche quest’anno la partecipazione di oltre cinquecento giovani velisti da oltre venti Paesi del mondo.

Le regate prenderanno il via domani alle 13.00 e si articoleranno su un totale di quattro giornate, impegneranno i partecipanti in due giornate di qualificazioni e due di finali.

Oggi alle 18.00, presso la Fraglia Vela Riva e in streaming sui canali social ufficiali, si terranno la cerimonia di apertura e il briefing per i coach.

Per consultare la entry list clicca qui.