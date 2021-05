Programmi per la Classe J24: l’Assemblea Ordinaria on line e la Regata Nazionale a Nettuno

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Dopo la a Regata Nazionale nelle acque labroniche, tante novità per il monotipo più diffuso al mondo.

Nel week end del 28 e 29 maggio il tradizionale Trofeo Marina di Nettuno nel golfo di Anzio.

Archiviata la prima Regata Nazionale della stagione 2021, svoltasi nell’ambito della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale-Città di Livorno e vinta dal J24 del Centro Vela Altura Napoli della Marina Militare ITA 416 La Superba, timonato da Ignazio Bonanno (in equipaggio con Simone Scontrino, Vincenzo Vano, Francesco Picaro, Alfredo Branciforte e il supporto di Francesco Linares), la Classe Italiana J24 è pronta per due nuovi importanti appuntamenti.

Sabato, 22 maggio, alle ore 15 si svolgerà l’assemblea ordinaria della Classe J24: all’ordine del giorno l’approvazione dei bilanci consuntivi 2019 e 2020, l’approvazione del bilancio preventivo 2021, e il rinnovo cariche sociali. A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria e delle relative prescrizioni imposte per il contenimento del covid 19, l’assemblea non si svolgerà in presenza ma on line e tutti gli iscritti alla Classe hanno già ricevuto le istruzioni per le votazioni e le modalità per poter partecipare alla diretta Zoom.

Anzio/Nettuno. Per quanto riguarda il calendario agonistico, invece, è appena stata confermata una nuova Tappa del Circuito Nazionale Classe J24, in programma sabato 29 e domenica 30 maggio nelle acque antistanti la Città di Nettuno: il tradizionale Trofeo Marina di Nettuno, organizzato su delega della FIV, dal Nettuno Yacht Club e dal Circolo della Vela Anzio Tirrena con la collaborazione tecnico logistica del Marina di Nettuno, della Classe Italiana J24, del Circolo della Vela di Roma, della Lega Navale Italiana sez. di Anzio, del Reale Canottieri Tevere Remo e il supporto di Margutta che frutta, Bontà Verde Agroama, Mille Gomme di Nettuno e Life Soup.



La sicurezza in mare sarà assicurata come sempre dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di Porto che monitorerà costantemente le regate.

Soddisfazione per la riconferma di questa manifestazione anche in un periodo così complicato da parte dei Presidenti del Marina di Nettuno Ugo Lori e del Nettuno YC Mariano Manenti, del Capo Flotta J24 Paolo Rinaldi e del direttore sportivo del NYC Valerio Taveri che ancora una volta, grazie alla sua passione e al costante impegno, saprà rendere splendida questa manifestazione.



Dopo il perfezionamento delle iscrizioni (venerdì 28 dalle ore 17 alle 20), sabato (ore 11) si svolgerà lo Skipper meeting presso il Nettuno Yacht Club secondo il “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del covid-19” emesso dalla FIV. Un solo componente l’equipaggio (meglio se l’armatore o lo skipper) per imbarcazione potrà essere presente al briefing.”



L’orario previsto per il segnale di avviso della prima prova è fissato alle ore 13 di sabato. Le regate (ne sono previste sei e ne verranno disputate massimo tre per giornata) proseguiranno anche domenica. La Tappa sarà valida se sarà effettuata almeno una prova.

Numerosi gli equipaggi J24 attesi all’evento, a dimostrazione dello stato di vitalità della Classe e della validità del campo di regata nel golfo di Anzio.