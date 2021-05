VENICE E-REGATTA 2021: Anvera E-lab

Dal 2 al 4 giugno, in concomitanza con il Salone Nautico di Venezia, ANVERA parteciperà inoltre alla manifestazione VENICE E-REGATTA 2021 con Anvera E-lab, una imbarcazione planante mono carena in carbonio la cui propulsione elettrica è stata realizzata insieme a TecnoElettra. Si tratta di un evento in favore della propulsione ecosostenibile che consiste in quattro prove: Slalom, E-Ballerina, prova di sprint con tentativo di stabilire un nuovo record di velocità e prova finale di durata.

From 2nd to 4th June, simultaneously with Venice Boat Show, ANVERA will also attend the VENICE E-REGATTA 2021 event with Anvera E-lab, a monohull planing boat, totally built in carbon fiber, whose electric propulsion has been realized in collaboration with TecnoElettra. E-Regatta is a unique event, consisting in 4 trials: from Slalom to E-ballerina, up to a sprint test to attempt to set a new speed record and finally a test of duration and autonomy.

ABB Italia, leader globale nelle tecnologie per la ricarica elettrica, è sponsor dell’imbarcazione Anvera E-lab riconoscendo la nautica come uno dei settori che può portare un contributo decisivo allo sviluppo del settore dei trasporti in maniera sostenibile. Stazioni di ricarica ABB saranno installate presso il pontile dell’e-Village realizzato durante il Salone Nautico di Venezia 2021, in concomitanza con E-Regatta, permettendo la ricarica delle imbarcazioni a propulsione elettrica.

ABB Italy, a global leader in electric charging technologies, is a sponsor of the Anvera Elab boat, recognizing boating as one of the sectors that can make a decisive contribution to the sustainable development of transportation. ABB charging stations will be installed at the e-Village quay during the 2021 Venice Boat Show, allowing the recharging of electrically powered boats. ABB’s offer, which received the Global E-mobility Leader Award in 2019 for its role in supporting the international adoption of sustainable transport solutions, includes electric charging solutions for private cars, corporate fleets, commercial vehicles and buses and solutions for rail and ship transportation.

Dal 3 al 6 giugno il nostro Dealer ANVERA SPAIN parteciperà al Salone Nautico di Palma con l’imbarcazione Anvera 48 nella bellissima capitale delle Baleari. Potete trovarci allo stand n.440.

From 3rd to 6th June our Dealer ANVERA SPAIN will attend Palma Boat Show in the beautiful Balearics Capital with Anvera 48 on display. Come and visit us at the booth 440.