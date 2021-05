VELA/ELBA: UN MESE AL 9° S&S SWAN RENDEZ-VOUS

Tornano al CVMM gli Swan Sparkman & Stephens

Marciana Marina (Elba)– A circa un mese dall’inizio al Circolo della Vela Marciana Marina stanno tutti lavorando alacremente per preparare l’accoglienza ai mitici “cigni” del mare finlandesi progettati dallo studio americano Sparkman & Stephens che dal 23 al 27 giugno prossimi daranno vita al 9° S&S Swan Rendez-vous.

Una flotta di 23 imbarcazioni provenienti da Italia, Belgio, Cile, Francia, Germania, Olanda e Svizzera si daranno appuntamento sul campo di regata della cittadina elbana

Nei giorni della manifestazione sono previste tre prove costiere con il regolamento ORC Club e la flotta verrà suddivisa in due classi: fino a 44 piedi e oltre i 44 piedi di lunghezza.

Come sempre si tratterà di confronti “amichevoli”, senza nessuna esasperazione agonistica: infatti le imbarcazioni in gara con i loro equipaggi – spesso formati da interi nuclei familiari – dovranno seguire regole speciali per mantenere appunto “amichevole” la sfida in mare (vietato “alleggerire” le barche asportando parti dell’arredamento interno, la cuscineria o attrezzature varie).



L’appuntamento a Marciana Marina è fissato per il 23 giugno, giornata in cui verranno perfezionate le iscrizioni per poi continuare il 24, il 25 e il 26 giugno con le regate e la premiazione finale.

La manifestazione che si svolgerà con il patrocinio del Comune di MM potrà contare sul supporto di Acqua dell’Elba, Blakes&Taylors, CarboWay,Moby/Toremar, Garmin, Nautor’s Swan, Rigoni di Asiago, Ronstan/Andersen, Sease, James Robinson Taylor (fotografo ufficiale).