ANVERA in collaborazione con TecnoElettra e ABB prenderà parte alla manifestazione VENICE E-REGATTA 2021

Dal 2 al 4 giugno, in concomitanza con la seconda edizione del Salone Nautico di Venezia, che si svolgerà dal 29 maggio al 6 giugno nella splendida cornice dell’Arsenale. La manifestazione E-REGATTA dedicata ad imbarcazioni a propulsione elettrica, è organizzata da Assonautica di

Venezia, Associazione Motonautica Venezia, VeniceAgenda2028, Inland Waterways International, Venti di Cultura in collaborazione con Triumph Group International e Vela.



Il tutto si svolgerà in tre giornate intense che inizieranno il 2 giugno con una sfilata in Bacino di San Marco e in Canal Grande di tutti i partecipanti, con partenza e ritorno all’Arsenale. Il secondo giorno, nella darsena grande dell’Arsenale si svolgeranno alla mattina le prove di Slalom e il nuovissimo format tecnico/artistico e-Ballerina. Nel pomeriggio si terrà la prova di sprint con il tentativo di stabilire un nuovo record di velocità. Il terzo giorno la prova di durata e autonomia, a cui seguiranno le premiazioni ed un convegno sulla Transizione Ecologica nel mondo della

nautica.



Si tratta di un evento unico nel suo genere, durante il quale la creatività di giovani ingegneri, esperti di propulsione innovativa ed eco-sostenibile, incontra il mondo industriale, fornendo all’industria del domani idee e proposte, al fine di immaginare tutti insieme le vie della propulsione ecosostenibile dello Yachting di domani. L’obiettivo infatti è sviluppare sistemi di propulsione alternativi, utilizzando solo fonti di energia pulita per alimentare la navigazione da diporto di domani. Una vera sfida tecnologica per soddisfare le esigenze energetiche delle imbarcazioni da diporto e delle industrie navali nel rispetto delle prerogative ambientali.

ANVERA parteciperà alla manifestazione VENICE E-REGATTA 2021 in collaborazione con TecnoElettra, con l’imbarcazione Anvera Elab. Anvera Elab è il prototipo di una imbarcazione planante mono carena, costruita interamente in fibra di carbonio.



E’ il risultato di un progetto che consiste nella progettazione e realizzazione di un’imbarcazione da diporto con propulsione interamente elettrica.



Chiave del progetto è concepire un prodotto in cui tutte le sue parti siano integrate e concepite per il raggiungimento dell’obbiettivo finale della massima efficienza; non si tratta quindi di un prodotto che assembla componenti innovative ma nate in contesti diversi o per altri progetti.

I punti chiave da progettare e realizzare in modo sistematico sono:

-ricerca della massima leggerezza mediante l’utilizzo di materiali compositi evoluti.



-studio delle strutture e dei baricentri in modo tale da raggiungere la massima efficienza ed il minor spreco di energie.

-propulsione composta da: motore elettrico, batterie, trasmissione, elica, pensate e realizzate specificatamente per il progetto.ABB, leader globale nelle tecnologie per la ricarica elettrica, é sponsor dell’imbarcazione Anvera Elab riconoscendo la nautica come uno dei settori che può portare un contributo decisivo allo sviluppo del settore dei trasporti in maniera sostenibile. Stazioni di ricarica ABB saranno installate presso il pontile dell’e-Village realizzato durante il Salone Nautico di Venezia 2021 permettendo la ricarica delle imbarcazioni a propulsione elettrica.

L’offerta di ABB, che ha ricevuto nel 2019 il premio Global e-mobility Leader per il suo ruolo di supporto all’adozione internazionale di soluzioni di trasporto sostenibile, è declinata sul concetto di Mobilità Aumentata: una proposta che comprende stazioni di ricarica elettrica per auto private, flotte aziendali, veicoli commerciali, autobus e soluzioni per trasporto ferroviario e navale.



ABB è title partner dell’ABB FIA Formula E World Championship, una serie internazionale di corse per monoposto completamente elettriche. La competizione riunisce ABB, leader mondiale nella ricarica rapida dei veicoli elettrici, con la prima classe di sport motoristici internazionale completamente elettrica al mondo, che condividono entrambe un impegno per guidare il progresso verso un futuro più sostenibile. L’ABB FIA Formula E World Championship è più di una gara: consente di spingere i confini della tecnologia che può essere trasferita dalla pista a situazioni del mondo reale, contribuendo a preservare le risorse e permettere la realizzazione di una società a basse emissioni.



Anvera Elab nasce dall’incontro di LG Srl -Anvera e TecnoElettra avvenuto due anni fa circa, con lo scopo di capitalizzare le rispettive esperienze.

Anvera nasce in LG srl, società nata nel 2002 come azienda specializzata nella lavorazione di materiali compositi e in altri servizi connessi all’industria nautica. La società capitalizza le esperienze acquisite in 30 anni di nautica e nelle competizioni Offshore per lo studio e la ricerca di tecnologie estreme. Promotore dell’iniziativa è Luca Ferrari.

Nel 2014 Luca Ferrari assieme a Giancarlo Galeone e, successivamente, Gilberto Grassi decidono di far fare il salto di qualità alla LG YACHT con l’obiettivo di realizzare prodotti di nicchia che siano la sintesi del proprio know-how.



Nasce così il progetto Anvera. Si ricostituisce un gruppo di lavoro che negli ultimi 30 anni ha realizzato progetti storici e di successo, sinonimo di passione per il mare, capacità tecnica e commerciale, ma soprattutto forte intuito per le tendenze in grado di dominare il mercato.

Anvera ha ad oggi in produzione tre modelli di 42, 48 e 58 piedi.

TecnoElettra, nasce nel 1974 ed ha come attività la ricerca, progettazione e produzione di sistemi innovativi nell’ambito dell’automazione e del motorsport per tante realtà di altissimo livello.



Le sue competenze e tecnologie gli permettono di poter far fronte a qualsiasi richiesta. La gamma di produzione varia da cablaggi flessibili per le prime iniezioni elettroniche della Formula 1, ai recentissimi cablaggi High Tech inglobati in box di materiale composito, progettati per essere parte integrante della scocca nelle varie locazioni di impiego.Oltre che per la Formula 1, TecnoElettra ha realizzato impianti per tutte le altre categorie di competizioni, come

ad esempio:

Vetture LMP1-2, Rally, Vetture FIA GT e Turismo

Moto Gp, SuperBike, Superstock

Imbarcazioni America’s Cup, Offshore

TecnoElettra opera inoltre nell’ambito militare aeronautico e aereospaziale, nel settore ferroviario e in ambito di

sicurezza stradale.

ABB è una società tecnologica leader a livello globale che infonde energia alla trasformazione della società e dell’industria per realizzare un futuro più produttivo e sostenibile. Coniugando il software con il suo portfolio nei campi dell’elettrificazione, della robotica, dell’automazione e del motion, ABB amplia i confini della tecnologia per

portare le prestazioni a nuovi livelli. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 130 anni fa, il successo di ABB è guidato da 105.000 dipendenti di talento in oltre 100 paesi.

L’equipaggio a bordo di Anvera E-lab durante la manifestazione E-Regata sarà costituito da Luca Ferrari e l’astronauta Maurizio Cheli.

Luca Ferrari, è stato Campione Mondiale Classe 1 come pilota nel 1994 e nel 1997 come Team Manager, inoltre è stato 5 volte nel podio del campionato mondiale. Dal 2014 è uno dei tre soci fondatore del marchio Anvera.

Maurizio Cheli, laureato in ingegneria aerospaziale, nel 1993 ottiene la qualifica di Astronauta al Johnson Space Center di Houston della NASA.

Nel 1996 viene assunto da Alenia Aeronautica e ottiene l’incarico di Capo Pilota Collaudatore per velivoli da difesa.

Maurizio Cheli ha al suo attivo oltre 370 ore di attività spaziale, 5000 ore di volo su oltre 100 diversi tipi di velivoli,

numerosi brevetti tra aerei ed elicotteri militari tra cui Tornado ed Eurofighter Typhoon.

