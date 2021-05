CIRCOLO DELLA VELA BARI: FINE SETTIMANA TRA TROFEO OPTIMIST ITALIA KINDER JOY OF MOVING E CAMPIONATO ZONALE ILCA (LASER) A TARANTO

Scritto da Redazione Eventi, Italia, News, Regate, Sport

Conto alla rovescia per la seconda tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving, che quest’anno è anche Coppa AICO e Coppa Touring. Stavolta a organizzare l’evento è il Circolo Velico Kaucana a Marina di Ragusa.

Sarà quindi nelle cristalline acque siciliane che i timonieri del vivaio della vela nazionale si affronteranno per tre giorni dal 30 maggio al 1 giugno per decretare chi di loro è il migliore. Nel 2019, ultima edizione prima della pandemia, l’atleta del CV Bari, Francesco Carrieri aveva vinto la Coppa Touring, riservata ai cadetti. Il giovane atleta barese quest’anno regaterà invece per conquistare la Coppa Aico, riservata agli atleti della divisione A (juniores 11-15 anni). Dalla classifica finale della divisione B (cadetti), saranno scelti invece due ragazzi o ragazze che entreranno a far parte del Gruppo Agonistico Nazionale, il cui programma formativo inizierà a fine estate.

Per il Circolo della Vela Bari oltre che da Francesco Carrieri, la squadra Optimist in trasferta a Ragusa sarà composta da Alessandra Coco, Annamaria Lorusso, Elettra Muciaccia, Ludovica Montinari, Mariacarla Montanaro, Martina Mazzeo, Martina Volpicella e Gianluigi Schirinzi Pagliari. Tutti accompagnati dai tecnici Beppe Palumbo e Alessandro Lucente.

Le parole d’ordine dell’evento saranno come sempre divertimento e rispetto dell’ambiente che passano anche dall’eliminazione degli adesivi dalle boe e dagli scafi delle barche e dalla loro sostituzione con pettorine personalizzate fornite a tutti i partecipanti.

Domenica 30 è in programma anche la V tappa del campionato zonale Laser a Taranto, valida sia per la ranking list zonale, sia come selezione per il campionato nazionale che si terrà a Cagliari la prima settimana di settembre. Per gli Ilca 4 parteciperanno Gabriele Amodio, Vittorio Latrofa e Francesco Carlo Semeraro. Per gli Ilca 6 Ferdinando Conte, Alberto Divella, Alice Iorfida, Alessandro Maravalle, Paolo Pettini Bonomo e Pietro Paolo Semeraro. Per la classe olimpica Ilca 7 ci sarà Ciro Basile. La squadra, accompagnata dai tecnici Riccardo Sangiuliano e Luca Bergamasco andrà a Taranto anche sabato per un allenamento insieme ad alcuni circoli della zona.