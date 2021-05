La PRADA Cup al Salone Nautico Venezia 2021

Oggi sabato 29 maggio alle ore 18.00 presso il Salone Nautico Venezia dal titolo “Luna Rossa e il Moro di Venezia, le grandi avventure italiane in Coppa America” che ha visto un confronto tra Max Sirena, team director, e Gilberto Nobili, operation manager, di Luna Rossa Prada Pirelli con Tommaso Chieffi, tattico del Moro di Venezia, sull’America’s Cup e le imprese italiane recenti e passate.

Durante l’evento è stata esposta per la prima volta in Italia e in pubblico fuori dalla Nuova Zelanda la PRADA Cup, il trofeo realizzato dai Maestri Argentieri di Firenze da un’idea del designer australiano Mark Newson.

All’incontro, moderato dal giornalista Antonio Vettese, ha partecipato l’Assessore al Turismo del Comune di Venezia Simone Venturini.