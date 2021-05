Salone Nautico Venezia e bambini: tutte le attività per i piccoli visitatori

Laboratori didattici, attività ludico sportive, esperienze teatrali, letture interattive e tutte le esperienze per i piccoli visitatori del Salone Nautico Venezia

Venezia– È un Salone Nautico anche per i bambini quello di Venezia, che organizza ogni giorno diverse attività a cui possono partecipare i piccoli visitatori dell’esposizione navale per affacciarsi al mondo della nautica e condividere con i loro coetanei esperienze di socialità in un contesto storico-culturale importante come quello dell’Arsenale di Venezia. Fino al 6 giugno, il prato dell’Area Scali diventerà teatro di giochi, laboratori e animazioni per i più piccoli che potranno partecipare a diverse attività lungo tutto il corso della giornata con orari 10.00 – 20.00 domenica 30 maggio, mercoledì 2 giugno e domenica 6 e nei giorni di lunedì 31, martedì 1°, giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 giugno dalle 15.00 alle 20.00.

L’elenco delle attività del Salone Nautico per i bambini:



Il Bunker

Tutti giorni dalle 10.00 alle 20.00

Info-point sottomarino Enrico Dandolo a cura della Fondazione Musei Civici di Venezia con la guida dei mediatori culturali di MUVE Education che darà un quadro generale sulla storia dei sommergibili e del SSK 513 “Enrico Dandolo”, ospitato in Arsenale in area della Marina militare e appartenente al patrimonio del Museo Storico Navale.

Dogaressa Kids

Tutti giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Attività ludico sportive per bambini a cura di Dogaressa Tours attive tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 per far trascorrere ai più piccoli una giornata all’aperto in uno scenario unico per vivere esperienze alla scoperta delle tradizioni veneziane con la guida di educatrici sportive qualificate. Tra queste attività ci sono:

-Laboratori didattici Dogaressa: disegno assistito, laboratori di manualità, elaborati tecnici sulla tradizione veneziana, uso di mappe e bussola, laboratorio di nodi, antichi mestieri, costruzione imbarcazioni tipiche veneziane con materiali ecologici, una mini-tavola rotonda sulla Regata Storica, l’arte, le storie e i canti veneziani.

-Il Sandolo: Esperienza di voga alla veneta a terra per bambini sulla tipica imbarcazione veneziana insieme a un divertente percorso ginnico e di sopravvivenza.

-Dragon: Esperienza sull’imbarcazione del Dragon Boat per remare sulle acque veneziane.

Barche di carta

Tutti i pomeriggi. Le domeniche e mercoledì 2 giugno anche il mattino

Un laboratorio di barche di carta a cura del Diporto Velico Veneziano dove verrà insegnato ai bambini a costruire le intramontabili barchette di carta per divertirsi in compagnia.

E se fosse il mare?

29-30 maggio e 2-5-6 giugno

Un insieme di immersioni nel mondo marino a cura di Kid Pass.

-Trasformando(SI) ore 11.00: Laboratorio teatrale per sperimentare la vita sott’acqua. E tu, che Mare sei? Dai 6 agli 11 anni.

-Creando ore 15.00 e 18.00. Laboratorio manuale con materiale di riciclo. Per bambini dai 6 agli 11 anni.

-Viaggiando. ore 16.30 Letture interattive, momento immaginifico d’ascolto…e non solo. E tu cosa sentirai? Dai 4 ai 9 anni

I laboratori sono gratuiti. I posti per ogni turno sono limitati, pertanto è consigliata la prenotazione al Desk dedicato. Non è prevista la partecipazione di ragazzi privi di accompagnatore adulto.

Granchi, balene e grosse onde

domenica 6 giugno dalle ore 10.30 alle ore 20.00

Albi illustrati che raccontano ai bambini le avventure degli abitanti delle profondità del mare.

Piccoli pesci che con l’astuzia affronteranno i grandi tonni…viaggi di famiglie di granchi tra alghe e anemoni. Letture animate a cura di Susi Danesin. Dai 3 agli 8 anni.

Il Salone Nautico Venezia è promosso dal Comune di Venezia e realizzato attraverso la società̀ Vela spa, in collaborazione con la Marina Militare Italiana. Partner della manifestazione sono importanti realtà come Eni, Intesa Sanpaolo, Generali, Consorzio Prosecco DOC e Camera di Commercio Venezia e Rovigo. Partner tecnici Mole Urbana, e-concept e ABB.

Foto: @Vela Spa