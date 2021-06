TANTA VELA AL SALONE NAUTICO VENEZIA DA DOMANI AL VIA LE REGATE CON CAMPIONI MONDIALI

Fino a domenica i migliori velisti della disciplina Match Race saranno presenti a Venezia per disputarsi il trofeo “Coppa Salone Nautico Venezia”. Al Lido di Venezia, invece, la Micro Class Italia fa arrivare in laguna 30 equipaggi di 7 diverse nazioni: presenti i Campioni del mondo 2019, i Campioni europei 2019 e i Campioni Italiani 2019. Tra le barche esposte la vincitrice del Campionato Europeo ORC, eletta Barca dell’Anno. Venezia, 3 giugno 2021 – Al Salone Nautico Venezia da domani prendono il via due delle regate più attese della manifestazione, la “Coppa Salone Nautico Venezia e la “Micro Class Italia” che hanno già fatto arrivare a Venezia decine di campioni della vela.

Per la “Coppa Salone Nautico”, i migliori velisti dell’attuale classifica per la disciplina del “Match race” saranno protagonisti – per tre giorni – della seconda edizione del Salone Nautico. A partecipare saranno 11 timonieri, 4 dei quali particolarmente titolati ed esperti: il campione in carica Michele Ivaldi, il più volte campione nazionale Jacopo Pasini e gli esperti Tommaso Chieffi e Vasco Vascotto. Completano la lista dei timonieri Fabio Larcher, Andrea Micalli, Rocco Attili, Stefano Bragadin, Marco Scalabrin, Giovanni Saccoman e Riccardo Sepe. Il Trofeo è organizzato dalla Compagnia della Vela all’interno della kermesse nautica, arrivata alla sua seconda edizione, che sta riscuotendo un grande successo sia in termini di espositori sia di visitatori.

Il format prevede la possibilità di regatare nel tratto di laguna vicino all’isola di San Servolo, e poco distante dall’isola di San Giorgio Maggiore, sede sportiva del circolo. La formula scelta è quella del “Match race”, cioè il tipo di regata con cui si disputa la Coppa America, il più antico trofeo sportivo della storia. Gli equipaggi si misurano a bordo della flotta sociale di SB20 messa a disposizione dalla Compagnia della Vela. Domani alle ore 10 è previsto il primo segnale di avviso, così come avverrà sabato e la domenica, giornata in cui ci saranno anche le premiazioni previste alle ore 17 all’Arsenale, nell’area sommergibile Dandolo. Al Lido di Venezia, invece, evento internazionale con Micro Class Italia che vede coinvolti in tre giorni di regate tra i Lido e il bacino di San Marco, 30 equipaggi di 7 diverse nazioni. Presenti i Campioni del mondo 2019, i Campioni europei 2019 e i Campioni Italiani 2019.

Micro Class Italia viene costituita nel 2011, raccogliendo l’eredità di progetti precedenti e sull’onda della crescente diffusione internazionale. Le iniziative di cui si fa promotrice vanno dal raid turistico-sportivo alla regata pura. Il primo titolo di Campione Italiano viene assegnato nel 2017, il Trofeo Salone Nautico Venezia è la quarta edizione del campionato nazionale.

La premiazione della gara avverrà domenica 6 giugno alle ore 15 nell’area Sommergibile. L’evento al Salone Nautico Venezia è organizzato da FIV Federazione Italiana Vela, Diporto Velico Veneziano, Circolo della Vela Mestre, Canottieri Mestre. Tra le barche esposte nella sezione vela un “campione”, il modello Italia Yachts 11.98 che da un paio di stagioni domina le regate d’altura a compenso.

Pochi giorni fa infatti ha conquistato il Campionato Europeo ORC che si è disputato a Capri, assicurandosi anche il secondo posto. La sede del cantiere è a Chioggia e il marchio riporta stilizzato il glorioso leone della Serenissima. Il progettista è Matteo Polli, che ha lavorato in collaborazione con KMD di Kristian Macchiut e Mirko Arbore & Partners. Italia 11.98 viene proposta in un unico modello base, partendo dal quale è possibile scegliere tra due diversi pacchetti di allestimento, del tutto personalizzabili a seconda della finalità di utilizzo. Il Salone Nautico Venezia è promosso dal Comune di Venezia e realizzato attraverso la società Vela spa, in collaborazione con la Marina Militare Italiana.

Partner della manifestazione sono importanti realtà come Eni, Intesa Sanpaolo, Generali, Consorzio Prosecco DOC e Camera Di Commercio Venezia e Rovigo. Partner tecnici Mole Urbana, e-concept e ABB.