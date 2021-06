CAMPIONATO ITALIANO MOTO D’ACQUA 2021

Terza tappa 11-13 giugno 2021 – Caorle – Duna Verde (Venezia)

La terza tappa del Campionato Italiano moto d’Acqua 2021, organizzata da Marina4 Team Racing, sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica – CONI, si disputerà dall’11 al 13 giugno 2021 nello specchio d’acqua antistante il Centro vacanze Villaggio San Francesco a Caorle-Duna Verde (VE).



Venerdì 11 giugno, dalle ore 16,00 avranno luogo le iscrizioni e le verifiche tecniche di tutte le categorie e classi. Le due manches previste verranno disputate, la prima sabato 12 e la seconda domenica 13 giugno dalle ore 10,00, per poi concludersi con le premiazioni.



Tantissimi iscritti e grande entusiasmo da parte di tutti i partecipanti. Una delle novità presenti è un montepremi rilevante, che l’organizzatore ha messo in palio per i vincitori di tutte le classi che gareggeranno. Grazie al grande movimento, al successo che sta riscuotendo questo campionato 2021 e all’altissimo numero di partecipanti, molti sponsor si sono interessati.

La moto d’acqua è considerata una delle più attraenti e divertenti attività della motonautica in tutto il mondo.



Si preannuncia spettacolo; siamo alla terza delle sei tappe previste e Caorle è un luogo molto adatto alle competizioni di moto d’acqua, grazie alla conformazione della costa che permette ai giudici di avere delle posizioni ottimali rispetto al circuito.



Le categorie in gara saranno Runabout, Ski, Endurance, Freestyle, Spark giovanile e la categoria Donne.

Le classi sono 15: per la Runabout: F1-F2-F4 Maschile e Femminile – F4 Novice e F1 Veterans; per la Ski: F1-F1Veterans-F2-F3-Open, per l’Endurance: F1- F2 Amatoriale; per la Spark Giovanile 12-14 e 15-18 anni, il Freestyle.



In Italia, grazie alla FIM, il settore giovanile delle moto d’acqua ha avuto una crescita esponenziale, soprattutto per l’introduzione della categoria Spark. Il numero molto elevato di giovani piloti partecipanti al Campionato Moto d’Acqua 2021 ha spinto la Commissione Moto d’Acqua ad apportare ulteriori modifiche al regolamento, perché la Federazione è molto sensibile alla sicurezza ed alla tutela dei ragazzi in gara.

La classifica provvisoria del Campionato Moto d’Acqua 2021 vede ai primi posti: per la categoria Runabout Fi Lorenzo Benaglia al primo posto, al secondo c’è Manuel Reggiani, al terzo Pierpaolo Terreo. Per la Runabout F1 Veterans il primo posto è sempre di Lorenzo Benaglia, il secondo di Pier Paolo Terreo e il terzo di Sabato Pontecorvo. Nella Runabout F2 Gaetano Costagliola è in cima alla classifica, al secondo posto c’è Davide Di Maio e Angelo Massaro al terzo.



Per la Runabout F4 Maschile: al primo posto c’è Alessandro Fracasso, pilota giovanissimo, al secondo posto Paolo Paesani, al terzo Roberto Mariani. Per la categoria Runabout F4 Novice in testa c’è Alessandro Fracasso, al secondo posto Federico Boratto e dietro di lui al terzo posto Giacomo Matteraglia. Per la Runabout F4 Femminile al primo posto Sara Nucera, seconda Ilaria Vanni, terza Arianna Urlo.



Nella Ski F1 al primo posto c’è Matteo Benini, al secondo Daniele Piscaglia, al terzo Fabrizio Calzi. Per la Ski F 1 Veterans Andreas Reiter è al primo posto, Giuseppe Donà al secondo, Luca Pilot al terzo. Per la Ski F2 Gianfranco Oliveri è primo, Giuseppe Donà secondo e Luca Pilot terzo.

Per la categoria Endurance F1 Michele Cadei è primo, Mirko Spoto secondo e Paolo Cavicchioli terzo. Invece per l’Endurance F2 Michele Marras è al primo posto, Alberto Santini al secondo e Simone Aquilia al terzo.



Nella categoria Spark Giovanile 12-14 anni il primo posto è di Carolina Vernata, il secondo di Nicole Cadei e il terzo di Siria De Luca. Per la Spark Giovanile 15-18 anni invece Davide Pontecorvo è primo, dietro di lui c’è Valerio Dente ed al terzo posto Carmine Cocimano.

Per il Freestyle, la categoria che stupisce sempre il pubblico con delle performance mozzafiato, al primo posto Roberto Mariani, al secondo Alberto Camerlengo, Massimo Accumulo al terzo.

Dopo Caorle, dal 25 al 27 giugno sarà la volta di Ancona, tappa attesa con entusiasmo, vista l’accoglienza riservata al campionato lo scorso anno e lo splendido spettacolo offerto. Dal 9 all’11 luglio sarà poi Gallipoli ad ospitare la quinta tappa del campionato, per poi concludersi nel week end dal 10 al 12 settembre ad Anzio, come ogni anno.