Pendragon e il Lightbay Sailing Team protagonisti di Sailing, il nuovo magazine di Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Scritto da Redazione Altro, commerciale, Italia, News, Sport

Genova- Pendragon e il Lightbay Sailing Team sono da lunedì scorso protagonisti unici del magazine Sailing, trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Pietro Colnago, volto della trasmissione dedicata al mare e al mondo della vela, sono saliti a bordo del Davidson 69 gestito dal team di Carlo Alberini in occasione delle Regate di Primavera di Portofino, della Regata dei Tre Golfi e della 151 Miglia e continueranno a seguirne l’attività per tutto il corso della stagione.

La programmazione del magazine, la cui presentazione ufficiale è in programma per sabato mattina alle 10 presso lo Yacht Club Italiano alla presenza di Carlo Alberini e del team, prevede sette passaggi settimanali, con prime time previsto per il lunedì alle ore 19.15 su Sky Sport Uno.

Conclusa la presentazione di Sailing, sempre a Genova, dove è in attesa di prendere parte alla Giraglia Rolex Cup, il Lightbay Sailing Team proseguirà un week end particolarmente intenso dal punto di vista mediatico. Sabato pomeriggio alle 16 Marina Presello condurrà Il Vento della Sostenibilità, ospitando a bordo di Pendragon rappresentanti del mondo dell’economia e dell’ambiente. Il tal show prende nome dal progetto green promosso dal team di Carlo Alberini e BPSec. Mentre alle 17.30 Luca Corsolini introdurrà il libro di Carlo Piano, Atlantide: Viaggio alla Ricerca della Bellezza.

Nel pomeriggio di domenica, invece, ospite del Lightbay Sailing Team sarà il noto giornalista economico Sebastiano Barisoni, chiamato a moderare Speciale Agorà. Il vice direttore di Radio 24, che recentemente ha mandato in stampa Terra Incognita, parlerà con una serie di ospiti qualificati di economia, sostenibilità, futuro e ambiente.

Esauriti gli impegni ‘istituzionali’, Pendragon verrà trasferito a Sanremo dove, da lunedì 14, sarà tra i protagonisti della Giraglia Rolex Cup, evento che culminerà nella prova di altura sul percorso Sanremo-Saint Tropez-Giraglia-Genova.

La stagione del Lightbay Sailing Team è supportata da Ilva Glass, Officine Belletti e Calfin S.p.a.. Supportano il team Armare, BPSec, Barbato Design Studio e 23° Eyewear.