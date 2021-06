35^ Regata Internazionale Brindisi – Corfù: partenza col botto per la grande vela d’altura

Ritorna il grande spettacolo delle vele in Adriatico con la 35 edizione della Brindisi – Corfù Sanofi Cup, che si terrà dal 13 al 15 giugno 2021. L’evento tanto atteso, organizzato dal Circolo della Vela di Brindisi, in partenariato con il Marina di Gouvia Sailing Club, inaugura la stagione estiva della città, dopo il lungo periodo di lockdown causato dalla pandemia che ha, di fatto, portato all’annullamento di molte gare in tutta Italia. Sono già 102 le imbarcazioni iscritte, anche se il numero potrebbe ulteriormente salire nelle prossime ore, viste le numerose richieste che giungono in segreteria sulle modalità d’iscrizione.

Il mare e il vento di Brindisi e della Grecia legano gli otto equipaggi internazionali che parteciperanno. In particolare, alle boe di partenza ci saranno tre imbarcazioni greche, una francese, una inglese, una bulgara, una serba e una del Montenegro. Molte barche sono già ormeggiate sul lungomare Regina Margherita, dove è attiva (presso la Casa del Turista) la segreteria della regata.

Prevista per domani sera la cerimonia ufficiale della 35^ edizione della regata che, come ricorda il Presidente del Circolo della Vela Fabrizio Maltinti, inizierà alle ore 19.00 ai piedi della Scalinata di Virgilio. Inoltre si rammenta che, a causa delle restrizioni covid, sarà consentito l’accesso a un solo membro per equipaggio, alle autorità, ai giornalisti e al pubblico (fino al raggiungimento del numero previsto).



Saranno presenti il Sindaco Riccardo Rossi, il Prefetto Carolina Bellantoni, l’avv. Francesco Mastro in rappresentanza della Regione Puglia, il console onorario di Grecia avv. Antonella Mastropaolo e le autorità militari e religiose della provincia di Brindisi.



Presenti, inoltre, i rappresentanti della Federazione Italiana Vela, del title sponsor Sanofi (con il dott. Giua Marassi, responsabile per le politiche industriali in Italia) e del main sponsor Banca Popolare Pugliese.

La dott.ssa Gabriella Masiello dell’Associazione Italiana Malati di Melanoma conferirà un premio a Fabrizio Lisco, componente dell’equipaggio di Luna Rossa.



Previsto anche l’intervento di Nicola Granati di “Marevivo” che richiamerà la sensibilità sulla conservazione del mare e delle specie marine.

Seguiremo con grande passione questa 35^ edizione della Brindisi – Corfù Sanofi Cup, iniziando dalla partenza prevista per domenica 13 giugno, alle ore 10.00.

Elide Lomartire