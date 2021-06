Il Rainbow Team pronto per una scuola di motonautica a Casale

Scritto da Redazione Italia, Motonautica, News, Sport

I ragazzi della scuderia di Casale Monferrato, allenati dal team principal Fabrizio Bocca e accolti dal team manager Elisa Bocca, si preparano per le prossime gare della stagione 2021

La scuderia casalese Rainbow Team torna in acqua. Questa domenica 13 giugno all’imbarcadero del fiume Po sarà organizzato dall’associazione Casalese il primo corso ufficiale per il rilascio dell’abilitazione piloti.

Scende in acqua l’allievo pilota di Morano Po Vincenzo Galofaro che, dopo la partecipazione due anni fa al Trofeo Coni ora è pronto per gareggiare in Formula Junior Élite, prima nelle gare interregionali e poi nella finale nazionale a ottobre. Farà pratica con la barca della Federazione Italiana Motonautica per prepararsi all’abilitazione per le gare. Insieme a lui anche alcuni ragazzi che verranno apposta dalla Lombardia per allenarsi con la barca di Formula Junior Élite e il gommoncino. Un’occasione unica, perché in Piemonte al momento questo è il primo corso a cui i giovani driver di motonautica possono partecipare.

È la prima volta che Casale Monferrato ospita piloti da fuori Provincia e Regione. Ed è l’avvio per la prossima Scuola di Motonautica che verrà ufficialmente istituita a Casale. Col permesso della Federazione Italiana Motonautica, del Comune di Casale Monferrato e del Parco del Po, a fine estate il Rainbow Team sarà pronto ad allenare e insegnare anche a chi non è originario del territorio.

Sempre domenica saranno presenti per gli allenamenti anche i ragazzi del Rainbow Team, che oltre a Vincenzo Garofaro è composto da Giulio Rimondotto, Federico Temporin, Clement Kalondero, Francesco Galofaro, Giovanni Merlo, Nicolò Cosma e Ettore Bo per la Formula Junior Élite.

Sempre presente nel Rainbow Team Oleg Bocca che è pronto per le prossime gare di Formula 4. Si aggiunge anche il nuovo giovane driver del team da Sizzano (MI) Fabio Bacco per la classe OSY 400.

Alcune gare del 2021 sono ancora in attesa di conferma, causa ritardi dettati dalla situazione epidemiologica e organizzativa, ma altre sono già fissate: il Campionato Italiano di Formula Junior Élite partirà domenica 27 giugno a Rodi Garganico (Foggia). Dei 20 giovani iscritti ben 7 sono tutti del Rainbow Team che detiene anche il titolo del 2020 con un podio tutto casalese: al Campionato dello scorso anno erano arrivati primo Giulio Rimondotto, secondo Oleg Bocca e terzo Federico Temporin.