J/70 Cup 2021, Notaro Team protagonista del Day 2 e vincitore della Garmin Cup

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Rimini- Seconda giornata di regate a Rimini per la J/70 Cup e a dettare il ritmo dei giochi è ancora una volta la brezza leggera che, unita ad una corrente abbastanza insistente sul campo di regata, sfida gli equipaggi con condizioni tatticamente difficili da interpretare.

La prima vittoria del giorno va a Luca Domenici che, con le scelte tattiche di Diego Negri, taglia il traguardo in prima posizione con un buon margine di vantaggio sugli inseguitori. Complici anche gli ottimi parziali di ieri (4-2) e i risultati ottenuti nella seconda e terza prova di oggi (1-3), Notaro Team si afferma come miglior barca di giornata e guadagna la leadership del ranking, scalzando dal vertice della classifica J-Curve di Mauro Roversi (6-7-4 i parziali di oggi), ora secondo. All’equipaggio di Domenici va anche la Garmin Cup, trofeo assegnato in ogni tappa al miglior equipaggio nella giornata di sabato.

Terzo posto per Alice di Gianrocco Catalano (6-7-4), mentre Ewa di Krzystof Krempec (12-3-5) è quarta overall e primo tra gli stranieri. Chiude la top-five Locura di Gabriele Romeo (3-12-16), leader anche della classifica Corinthian.

Luca Domenici, a margine delle regate, ha commentato: “Voglio dedicare questa vittoria a mio padre, grande tifoso e supporter di Notaro Team, che ultimamente è stato poco bene e spero possa tornare presto in banchina con noi, a mia moglie e mia suocera e non da ultimo a mio figlio Maurizio. Vincere per la quarta volta consecutiva la Garmin Cup è una grandissima soddisfazione, oltre che un record per la Classe J/70. Proviamo a dare il meglio domani, anche se le condizioni si preannunciano ancora una volta tatticamente impegnative!”.

Main sponsor della J/70 Cup 2021 è Lincoln International. Ne supportano l’attività l’official clothing partner Sail Racing, l’official sport nutrition partner Alphazer, l’official timekeeper Garmin, i technical partner Armare, Savona Shipyard, Remigo, Quantum Sails e gli official supplier Girmi, Serena wines, Saraghina Eyewear, Acqua Oaza, Caffè Bastimento.

Tutti gli aggiornamenti sulle regate saranno pubblicati sulle pagine social e sul sito di J/70 Italian Class a questo link. Al momento dell’invio di questo comunicato stampa sono in corso delle proteste che potrebbero cambiare alcuni risultati parziali in classifica.