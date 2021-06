Mare, sport inclusivo per tutti a Lignano Sabbiadoro

Scritto da Redazione Altro, Diporto, Eventi, Italia, News, Sport

Sea4All: veleggiare a bordo di Càpita … è per tutti a Lignano Sabbiadoro con Tiliaventum nelle soleggiate brezze di giugno



Continuano incessanti le veleggiate a Lignano Sabbiadoro a bordo di Càpita, il daysailer accessibile unico al mondo, approfittando delle soleggiate brezze pomeridiane.



Un altro finesettimana intenso il 12 e 13 giugno, con nuovi ospiti e instancabili affezzionati velisti che, da protagonisti, si avvicinano alla navigazione a vela, o affinano le tecniche e procedure di conduzione del mezzo… sì, perchè tutto questo a bordo è possibile, non si è semplici passeggeri ma artefici della navigazione a vela alternando i ruoli a bordo: al timone, alla regolazione vele, alle scelte di navigazione, alle manovre disormeggio/ormeggio, … e con grande appagamento grazie alle performance che si riescono ad ottenere e che, per i più ambiziosi membri dei team inclusivi Tiliaventum, portano add affermarsi con podi nelle regate anche non specificatamente paralimpiche (dalla Punta Faro Cup del 2020 al Trofeo 2 Golfi del 2021).



Sea4All, le attività inclusive Tiliaventum, sono tante, prive di barriere fisiche, mentali, economiche (sono gratuite) e con un calendario molto denso durante tutto l’anno: uscite, open day, corsi vela d’altura, team regata (saremo come sempre presenti alla prossima Barcolana), kite4all, wake4all e sup4all con attrezzature appositamente allestite dal Sodalizio lignanese, escursioni nelle splendide lagune di Grado e Marano con mezzi a motore e nei percorsi ciclopedonali costieri con carrozzine elettrificate-biciclette-monopattini, ritrovi aggregativi, attività formative e di informazione/formazione sulle tematiche dell’accessibilità e dell’inclusione.

Sea4All gode del Patrocinio di Regione Friuli Venezia Giulia, Friuli Venezia Giulia Turismo, CIP Fvg, Comune di Lignano Sabbiadoro, l’indispensabile supporto di ZampaFoundation, oltre ad avere come prestigiosi Partner Marina Punta Faro Resort, Guidosimplex, Triride, Triring, Triride, Giotto Earth Listener, TecnolamBelluno, Keepsmart, Intras Lignano, Banca di Udine, ATIS e tanti altri oltre al fondamentale contibuto dei numerosi Soci volontari e armatori che hanno consentito, nel solo 2020, ben 292 mezze giornate incusive/persona impiegando ca. 2.500ore del proprio tempo.



Un video sintetico delle attività svolte nel 2020 al link: https://youtu.be/KzxDUAsNARc