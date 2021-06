Kindako, portacolori del Lightbay Sailing Team, a Cala Galera per le Melges 20 World League

Cala Galera- Iniziano dopo domani le regate valide per il secondo appuntamento delle Melges 20 World League, evento organizzato da Melges Europe che, nell’occasione, trova l’ospitalità del Circolo Nautico e della Vela Argentario, già da alcune stagioni partner dei circuiti riservati ai monotipi prodotti dalla Melges Performance Sailboats.

Tra le boe dell’Argentario Rally sono attesi una ventina di Melges 20, in parte già protagonisti della prima stagionale, andata in scena a Scarlino e vinta dai già campioni europei di Russian Bogatyrs, assenti di lusso nelle acque dell’Argentario. Campo di regata, quello di Cala Galera che, se da un lato perde i russi di Igor Rytov, dall’altro si prepara a riabbracciare Brontolo dell’Armatore dell’Anno Filippo Pacinotti, vincitore proprio davanti la spiaggia della Feniglia del Mondiale 2020, e Kindako, il team di Stefano Visintin che da ormai diverse stagioni incrocia tra le boe di questa competitiva classe one design.

Portacolori dello Yacht Club Hannibal, Kindako si presenta al via della frazione con un equipaggio inedito. Sul Melges 20 di Stefano Visintin saranno così impegnati il tattico Simon Sivitz Kosuta, il trimmer Jas Farneti e il prodiere Irene Calci. Per Kosuta e Farneti, già campioni iridati Juniores 470 nel 2012, si tratta quindi di una reunion.

“Motivi contingenti ci hanno impedito di prendere parte alla tappa di Scarlino e adesso siamo finalmente pronti per tornare a dire la nostra, o quanto meno per provarci con la determinazione che mai ci è mancata – spiega Stefano Visintin a margine di una fruttuosa giornata di allenamento – Per quanto sia a Cala Galera che sul Garda non potremo contare sul solito team, saremo sulla linea di partenza delle frazioni che anticipano l’Europeo di Puntaldia, dove probabilmente si ricostituirà lo stesso equipaggio della passata stagione, con l’intento di prendere le misure alla flotta, confrontarci con i nuovi arrivati e continuare a imparare da chi è più veloce di noi. Per tanti motivi questa sarà una stagione particolare, nessun allenamento ed equipaggi sempre diversi non aiutano la competitività, ma daremo in ogni caso il massimo, tentando di non pensarci e divertirci”.

A Cala Galera, il Melges 20 World League-Argentario Rally si concluderà domenica sera, dopo lo svolgimento dell’ottava prova.

La stagione di Kindako, la cui attività è organica a quella del Lightbay Sailing Team, è supportata da Officine Belletti, Petrol Lavori e Biolab.

Foto: Zerogradinord