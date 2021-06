VILLAGGIO DELLA VELA A MARCIANA MARINA

Scritto da Redazione Altro, Eventi, Italia, Marinas, News, Regate, Sport

Marciana Marina– In concomitanza con il 9° S & S Swan Rendez-vous il Circolo della Vela Marciana Marina in collaborazione con la Pro Loco Marciana Marina e con il supporto del Comune di Marciana Marina e di Elba Diving, nei giorni 24-27 giugno 2021 organizzerà il “Villaggio della Vela”, l’evento che omaggia lo sport e la cultura del mare, un evento per tutti, per tutte le età e per per ogni passione.

Nei quattro giorni dell’evento velico nelle vie e piazze della cittadina elbana sarà possibile avvicinarsi agli sport acquatici con lezioni gratuite (prenotazione obbligatoria) di vela (presso il CVMM) e di subacquea (presso Elba Diving Center); assistere alle chiacchierate sul mondo della vela con il giornalista specializzato Giacomo Giulietti e il campione Tommaso Chieffi che commenteranno anche le regate in corso sul campo di regata marinese e racconteranno la storia del cantiere finlandese Nautor’s Swan (Caffè il Tempo); ammirare le foto di James Robinson Taylor, scattate in mare durante le prove; assistere alla conferenza sui “Tesori sommersi di di Pianosa” con la guida ambientale Lisa Ardito in collaborazione con il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (palco in piazza della Vittoria); ascoltare la lettura “Sopra e sotto il mare: la Sirenetta e altri racconti”, evento per tutte le età a cura della Compagnia Teatrale i Piccoli Principi (palco in piazza della Vittoria).



Tommaso Chieffi nella giornata di domenica farà uno stage con gli allievi delle scuole di vela del Comitato Circoli Velici Elbano (mattina presso il CVMM) e incontrerà a Portoferraio gli allievi del corso Scuola di Mare (pomeriggio Sala della Gran Guardia).

Il Villaggio della Vela gode del supporto economico dello sponsor Mecoil.

Tutti i dettagli (orari, luoghi) sono visionabili sul sito del Circolo della Vela Marciana Marina:

WWW.CVMM.IT