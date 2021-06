IEG, PESCARE SHOW: L’ANTEPRIMA DEL SALONE SUI CANALI SKY

Scritto da Redazione Altro, Eventi, Italia, Nautica, News, Sport

Martedì 22 giugno la prima puntata di “In Onda con Pescare Show”, format televisivo tematico realizzato in collaborazione tra Italian Exhibition Group e Italian Fishing TV. Tre appuntamenti sul canale 811 di Sky accompagnano la community verso il ritorno in presenza del Salone internazionale della pesca sportiva e della nautica da diporto, in scena a Vicenza dal 26 al 28 novembre.

www.pescareshow.it

Vicenza, 18 giugno 2021 – Una marcia in tre tappe anticipa il ritorno in presenza di Pescare Show, tra anteprime di mercato, approfondimenti tecnici e le voci più influenti. Dalla collaborazione tra Italian Exhibition Group e Italian Fishing TV nasce “In Onda con Pescare Show”, il nuovo format televisivo che – a partire da martedì 22 giugno, sul canale 811 di Sky e sulla web tv di IFTV – offre agli amanti del settore un momento unico di intrattenimento e informazione in attesa di ritrovarsi nel quartiere fieristico di Vicenza dal 26 al 28 novembre con la nuova edizione del Salone internazionale della pesca sportiva e della nautica da diporto.

‘In Onda con Pescare Show’ rappresenta una modalità inedita per il Salone di mantenere il filo diretto con la community di settore, un’ulteriore leva di promozione a disposizione delle aziende protagoniste in fiera, e offre agli appassionati un’anteprima dei contenuti e dei temi dell’evento coinvolgendo le figure più autorevoli dal mondo sportivo, istituzionale e imprenditoriale del comparto.

Riflettori accesi sugli itinerari nazionali e internazionali della pesca sportiva, sulle principali novità di prodotto e le tecnologie più innovative, sui top player produttivi del comparto, sulle tendenze e le specialità, oltre all’approfondimento sulla sostenibilità della pesca in mare, che in fiera trova spazio nel progetto trasversale #PescarePlasticFree.

Condotto dal biologo marino e blogger Andrea Petitti, il viaggio spazia tra i padiglioni della fiera di Vicenza, gli stabilimenti produttivi e le sedi dei principali operatori, tra cui ASD Pesca Sportiva in Mare, Colmic Italia spa, Hooking App, Italy B.A.S.S. Nation A.S.D, Navionics, Sunrise Professional Fishermen, The Butcher Just Fly Fishing, Trabucco International Srl e Tubertini Srl.

Ad accogliere gli appassionati nelle tre puntate, i saluti alla community di Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian Exhibition Group, Ugo Claudio Matteoli, presidente FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee e Francesco Ruscelli, direttore di FIOPS – Federazione Italia Operatori Pesca Sportiva.

Appuntamento sul canale 811 di Sky (il 22 e 27 giugno e 6 luglio alle ore 21:00, con due repliche quotidiane fino ad agosto) e su italianfishingtv.it.

ABOUT PESCARE SHOW

È il Salone internazionale della pesca sportiva e della nautica da diporto organizzato da Italian Exhibition Group S.p.A. L’evento ha cadenza annuale ed è aperto agli operatori del settore e al grande pubblico. Quando: da venerdì 26 a domenica 28 novembre 2021 (dalle 09.00 alle 18.00). Dove: Quartiere Fieristico IEG di Vicenza (Via dell’Oreficeria, 16 – 36100 Vicenza). Maggiori informazioni: www.pescareshow.it; Facebook: www.facebook.com/pescare.show; YouTube: www.youtube.com; #pescareshow21.