Melges World League: Brontolo riparte da Cala Galera ed è subito ai vertici

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Cala Galera (GR)- Ricomincia da Cala Galera l’esperienza di Filippo Pacinotti e del suo Melges 20 Brontolo: a partire da oggi, l’equipaggio dell’armatore anconetano, portacolori dello Yacht Club Costa Smeralda, è impegnato nel proprio debutto stagionale, coincidente con la seconda tappa del circuito internazionale Melges World League.

L’equipaggio, che proprio a Cala Galera aveva conquistato il titolo iridato nel 2020, si è presentato sulla linea di partenza da Campione del Mondo in carica e i risultati di oggi non hanno tradito le aspettative: dopo le prime tre prove, Pacinotti detiene la leadership del ranking a pari punti con il Russo Hubex, attualmente primo sulla carta per migliori risultati parziali.

La serie di regate di Brontolo è iniziata subito con un terzo posto, seguito da una vittoria nella seconda prova di giornata e con un sesto posto nella regata conclusiva, caratterizzata da brezza in leggero aumento rispetto alle prove precedenti.

Con cinque regate ancora da completare, l’azione per la flotta Melges 20 riprenderà domani alle ore 14.00, quando il Comitato di Regata presieduto da Gabiella Gabrielli proverà ad approfittare della brezza termica tipica dell’Argentario per avanzare con la serie del Melges Argentario Rally.

I risultati sono disponibili a questo link.



A bordo di Brontolo regatano Filippo Pacinotti, Manuel Weiller, Federico Michetti e Livia Tarabella.

La stagione 2021 di Brontolo Racing è supportata da AB Medica, Pacinotti Srl, MultiMed, North Sails, Sailmon ed Helly Hansen. Il team porta i colori dello Yacht Club Costa Smeralda.