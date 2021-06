Pendragon e il Lightbay Sailing Team chiudono la Giraglia Rolex Cup 2021 al quinto posto in tempo reale

Sanremo- “Guardando oltre al risultato in tempo compensato, devo dire che mi sono davvero divertito: era la mia prima Giraglia e posso dire di aver capito perchè viene considerata una delle più belle regate al mondo. Tra Sanremo e Genova abbiamo trovato condizioni varie, che hanno spaziato dal vento leggero al vento forte, il tutto tra le boe naturali di un percorso estremamente affascinante. Siamo sempre rimasti in contatto con i nostri avversari diretti e siamo arrivati sul traguardo in una manciata di minuti: alla fine il quinto posto in tempo reale è un piazzamento che ci appaga. Sappiamo di dover lavorare per ottimizzare il rating della barca per ambienti a qualche cosa di più in IRC, ma già confrontarsi con il meglio dell’altura mediterranea ha un grande fascino”.

Così Carlo Alberini, leader del Lightbay Sailing Team, riassume la partecipazione alla Giraglia Rolex Cup 2021 di Pendragon e del suo team che lungo le quasi 250 miglia del percorso hanno visto il Custom 100 Arca SGR di Furio Benussi conquistare i l Line Honors, come avvenuto nel corso della 151 Miglia.

Il Davidson 69 armato da Nicola Paoleschi e gestito dal team principal Carlo Alberini ha invece duellato a lungo con Capricorno di Alessandro Del Bono, chiudendo, come detto in apertura, al quinto posto in tempo reale. Per la cronaca, nel raggruppamento IRC 0 ha avuto la meglio Itacentodue di Adriano Salvini, già vincitore del prologo che ha portato la flotta da Genova a Sanremo.

Nel corso della Giraglia Rolex Cup 2021 a bordo di Pendragon hanno navigato Carlo Alberini (team principal), Francesco Agostini (comandante), Lorenzo Bodini (tattico), Carlo Alberto Malagoli (navigatore), Massimo Bertoli, Santino Brizzi, Marco Burello, Camilla Fabbris, Luca Pepi, Elena Frezza, Marco Furlan, Ettore Mazza, Roberto Pellegrini, Andrea Trani, Lorenzo Sabatini e Pietro Colnago. Sono organici al team la segretaria Martina Bucchi, il responsabile marketing Marco Alfeno e il responsabile della comunicazione Mauro Melandri.

Anche nel corso della Giraglia Rolex Cup 2021 Pendragon e il Lightbay Sailing Team hanno diffuso i valori de Il Vento della Sostenibilità, il progetto green promosso assieme al partner BPSec.

La stagione del Lightbay Sailing Team è supportata da Ilva Glass, Officine Belletti e Calfin S.p.a.. Supportano il team Armare, BPSec, Barbato Design Studio e 23° Eyewear.

