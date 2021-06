Melges 20 World League: A Cala Galera Kindako sfiora la top ten

Cala Galera (GR)– E’ ripartita da Cala Galera, in occasione della seconda tappa del circuito internazionale Melges World League, l’esperienza dell’equipaggio di Kindako di Stefano Visintin a bordo del Melges 20.

A Cala Galera, location ospite di un rendez-vous Melges che ha richiamato in acqua quaranta equipaggi divisi tra le Classi Melges 14, Melges 20 e Melges 32, le condizioni di brezza leggera non hanno fatto venire meno la battaglia soprattutto nella flotta Melges 20, dove il nome del vincitore è stato decretato solo al completamento dell’ultima prova della serie.

I campioni del mondo in carica a bordo di Brontolo di Filippo Pacinotti hanno infatti conquistato la medaglia d’oro solo con l’ultima regata di domenica, a pari punti con Fremito d’Arja di Dario Levi, ma con migliori risultati parziali. Terzo posto per Raya di Matteo Marenghi Vaselli.

Si conclude in undicesima posizione la serie di regate di Kindako di Stefano Visintin, protagonista nel corso del weekend di risultati altalenanti, che hanno oscillato dalla top-five alla seconda metà della classifica.

“Eravamo venuti a Cala Galera senza ambizioni di classifica, ma con il solo obiettivo di prendere le misure con la Classe dopo un lungo periodo di inattività. Pur avendo solo sfiorato la top-ten, non sono mancati i risultati nelle singole prove, che ci hanno permesso di capire che, a livello di performance, possiamo competere con gli equipaggi di punta di questa flotta. Sappiamo di dover lavorare sul boat handling per evitare di perdere metri preziosi che, sommati tra loro nel corso di un campionato, marcano la differenza tra chi ci ha anticipato in classifica e noi” ha dichiarato l’armatore Stefano Visintin.

Kindako, portacolori del Lightbay Sailing Team, riprenderà l’attività tra un mese, quando sarà impegnato a Malcesine nella terza tappa delle Melges World League.

La stagione di Kindako, la cui attività è organica a quella del Lightbay Sailing Team, è supportata da Officine Belletti, Petrol Lavori e Biolab.