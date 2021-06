Melges World League: Back to Back

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

All’esordio stagionale di Cala Galera Brontolo è subito d’oro

Cala Galera (GR)- Rientro in grande stile per Brontolo di Filippo Pacinotti nella flotta Melges 20: l’equipaggio dell’armatore anconetano, al debutto stagionale nello stesso campo di regata che nel 2020 lo aveva incoronato Campione del Mondo, ha conquistato subito la medaglia d’oro, confermandosi equipaggio da battere anche per la stagione 2021.

La serie di regate di Cala Galera (otto le prove completate nel corso del weekend, il massimo previsto dal regolamento) è stata caratterizzata da condizioni di brezza estremamente leggera che, unita spesso a una corrente persistente sul campo di regata, ha reso le regate impegnative a livello tattico ed ha fatto sì che la battaglia fosse aperta fino all’ultima prova della serie.

E’ stato infatti proprio grazie al primo posto ottenuto nell’ultima regata che Filippo Pacinotti è riuscito a conquistare la medaglia d’oro dell’Argentario Rally, a pari punti con il secondo classificato, Fremito d’Arja di Dario Levi, ma con migliori risultati parziali (due le vittorie nella scoreline di Pacinotti, solo una in quella di Levi).

“Ci deve essere qualcosa di speciale, nel campo di regata di Cala Galera, che porta sempre bene all’equipaggio di Brontolo. Le sensazioni sono fantastiche, vincere all’ultima prova, a pari punti con i secondi e al debutto stagionale dopo il Mondiale dello scorso anno, mi riempie di emozione. Non voglio ancora parlare di aspettative per il resto della stagione, abbiamo davanti tante regate: sicuramente questo è stato un buon inizio, soprattutto considerando che le condizioni di vento trovate a Cala Galera non sono quelle che prediligiamo come equipaggio, ma il feeling a bordo è stato comunque positivo. A testa bassa continueremo a lavorare per far bene nei prossimi eventi” ha commentato l’armatore Filippo Pacinotti, tra l’altro da poco insignito del titolo Armatore dell’Anno FIV 2020, a margine delle regate.

Dopo Cala Galera, Brontolo sarà impegnato a fine luglio a Malcesine, sul Lago di Garda, per la prossima frazione delle Melges World League.

I risultati sono disponibili a questo link.



A bordo di Brontolo regatano Filippo Pacinotti, Manuel Weiller, Federico Michetti e Livia Tarabella.

La stagione 2021 di Brontolo Racing è supportata da AB Medica, Pacinotti Srl, MultiMed, North Sails, Sailmon ed Helly Hansen. Il team porta i colori dello Yacht Club Costa Smeralda.