Ondabuena e Teleperformance per la promozione dello sport della vela a Taranto

Mercoledì conferenza stampa alla presenza del Comune di Taranto

Taranto-Si svolgerà il prossimo 23 giugno alle ore 11.30 (e non come riportato nella precedente comunicazione alle 10.30), la conferenza stampa di presentazione del programma di sponsorizzazione al Circolo Velico e sostegno alla squadra agonistica previsto dall’accordo OndaBuena Academy e la multinazionale Teleperformance.

Si tratta di un importante segno di attenzione verso il mondo della vela e della crescita di questo sport a livello territoriale, all’indomani della competizione internazionale, nelle acque della rada di Mar Grande del SailGP.

All’incontro con la stampa parteciperanno per OndaBuena, le squadre under 13 e under 17 del circolo velico, il presidente Salvatore Serra, il vice presidente Francesco Bonvino, i componenti e coach del sodalizio, Fabio Pignatelli (consigliere FIV regionale) e Gianfranco Muolo, per Teleperformance, Rosellina Panebianco, Grants & Public Affair Manager e Diego Pisa Ceo di Teleperformance Italy Group, e per l’amministrazione comunale di Taranto, l’assessore alle attività produttive, marketing territoriale e turismo, Fabrizio Manzulli.

L’appuntamento è mercoledì 23 giugno, alle ore 11.30 al Molo Sant’Eligio di Taranto (città vecchia). Per questioni di sicurezza e per consentire l’accesso ai colleghi della stampa vi chiediamo la cortesia di inviarci accredito rispondendo a questa mail e indicare auto e targa con cui chiedete di accedere all’area portuale.