CIRCOLO DELLA VELA BARI: QUATTRO ATLETI AI CAMPIONATI EUROPEI GIOVANILI ILCA 6 IN CROAZIA

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Domani iniziano le operazioni di stazza. Si regata dal 28 giugno al 3 luglio

Iniziano lunedì 28 giugno, per terminare sabato 3 luglio, le regate dei campionati europei giovanili Ilca6 (Laser Radial) in Croazia, nel marina di Kastela.

Quattro gli atleti del Circolo della Vela Bari che sono già arrivati sul posto accompagnati dall’istruttore Riccardo Sangiuliano, e che da domani inizieranno le operazioni di stazza, sperando intanto nell’aumento della pressione e del vento che in queste ore manca.

Secondo il regolamento i primi due giorni (26 e 27 giugno, domani e dopodomani) saranno dedicati alla stazza delle imbarcazioni, per verificare che sia tutto in regola. Seguiranno 3 giorni di qualifiche (dal 28 al 30) divisi nelle batterie gialli, blu e rossi (rimescolate ogni giorno in base alle classifiche per rendere i tre gruppi il più equilibrati possibile) e quindi gli ultimi 3 giorni di finali divisi tra Gold, Silver e Bronz (in base ai piazzamenti nella classifica generale finale delle prove in batteria).

I qualificati per il Circolo della Vela Bari sono Alberto Divella, Alessandro Maravalle, Paolo Pettini Bonomo e Pietro Paolo Semeraro, che fanno parte dei 224 concorrenti provenienti da 31 nazioni diverse di tutta Europa. A questi si aggiungono anche equipaggi non europei che non concorreranno però alla conquista del titolo ma solo ai fini della regata (Bermuda, Canada, Cayman, Thailandia e USA).

“Ci siamo allenati molto per questo evento – commenta il tecnico Riccardo Sangiuliano -. Subito dopo l’IC di Reggio Calabria, che è andata molto bene, abbiamo fatto un raduno a Taranto con Michele Ricci e uno a Bari con il tecnico FIV Alp Alpagut. Il nostro obiettivo per questa stagione agonistica è il Campionato Italiano a Cagliari e questa è un ottima occasione per testare il nostro livello di preparazione, confrontarci e migliorarci. I ragazzi sono in perfetta forma fisica e mentale, sicuramente cercheremo di dare il massimo”.