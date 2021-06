Il Rainbow Team pronto per la prima gara del 2021

Scritto da Redazione Eventi, Italia, Motonautica, News, Sport

I ragazzi della scuderia di Casale Monferrato gareggiano nella prima gara di Campionato Italiano di Formula Elite, Mondiale Endurance ed Europeo Offshore a Rodi Garganico, in Puglia

Il Rainbow Team riparte. La prima gara è questo weekend, sabato 26 giugno e domenica 27, a Rodi Garganico (FG) in Puglia. È la prima ufficiale del Campionato Italiano di Formula Junior Élite in cui gareggeranno ben 7 piloti della scuderia casalese. «Uno squadrone, la metà di tutti i drive in gara» spiegano il team principal Fabrizio Bocca e la team manager Elisa Bocca.



I ragazzi del Rainbow Team che si battono per la prima gara di Formula Junior sono i monferrini Giulio Rimondotto, Federico Temporin, Clement Kalondero, Francesco Galofaro, Giovanni Merlo, Ettore Bo e il veneto Nicolò Cosma, nuovo acquisto del team.



Per il Campionato Italiano Offshore invece gareggiano Oleg Bocca, che l’anno scorso ha debuttato in Formula 4 e al Campionato Honda Offshore in cui è arrivato terzo, e il nuovo giovane driver Fabio Bacco che viene da Sizzano (MI).

Durante il weekend si disputeranno anche le gare del Campionato Mondiale Endurance e del Campionato Europeo Offshore 3D.



Per il team casalese è un successo portare ben 9 piloti alla prima gara del 2021. «Visto il periodo incerto – spiegano dalla scuderia – fare una gara è una gioia enorme. I ragazzi non vedono l’ora. Tra chi debutta e chi torna a gareggiare dopo mesi di stop, è un segnale positivo e importante. Speriamo che le gare della stagione siano abbastanza per far sì che i ragazzi possano continuare a dar prova delle proprie capacità».