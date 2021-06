Swan Sardinia Challenge, classifiche aperte per la conclusione di domani

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Porto Cervo-Tre prove svolte oggi alla Swan Sardinia Challenge, con cambi ai vertici di alcune classi. Al comando, a un giorno dalla conclusione, si trovano Hatari (ClubSwan 50), G-Spot (ClubSwan 36), Nadir (ClubSwan 42) e Ulika (Swan 45).

Un vento di Maestrale dall’intensità ideale, tra i 14 e i 18 nodi, ha permesso al Comitato di Regata di far disputare tre prove ai 34 yacht, suddivisi in 4 classi e in rappresentanza di 12 nazioni, presenti a Porto Cervo per la prima edizione della Swan Sardinia Challenge, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda insieme a Nautor’s Swan e ClubSwan Racing.

Il campo di regata posizionato davanti a Porto Cervo si è rivelato particolarmente tecnico, offrendo a tattici e strateghi molte opportunità per risalire le posizioni. In tutte le classi le barche hanno regatato con piccoli distacchi, girando compatte le boe e tagliando il traguardo nell’arco di alcuni secondi l’una dall’altra.

Nella classe ClubSwan 50 è stata la giornata di Hatari, condotta dall’armatore tedesco Marcus Brennecke, coadiuvato da Marcus Wieser alla tattica e Michele Ivaldi come stratega. Con due primi e un secondo come parziali di giornata si è portata al comando della classifica provvisoria ai danni di Sparti, che paga il sesto posto della prima prova di giornata nonostante la buona partenza, ma si riprende con un terzo e un primo posto nelle prove successive, mantenendo il distacco dal primo in classifica generale in soli 4 punti. Queste le parole dell’armatore timoniere Brennecke appena sceso in banchina: “Conosco Porto Cervo dalla Sardinia Cup del 1984, anche oggi ci ha offerto una fantastica giornata, noi abbiamo navigato molto bene e siamo felici, abbiamo quattro punti di vantaggio ma domani può ancora cambiare tutto, Sparti è molto forte ed ha recuperato nella terza prova”.

Tra i ClubSwan 36, G-Spot mantiene la leadership provvisoria su Vitamina grazie al primo posto nella prova finale di giornata. Terza posizione, a un solo punto da Vitamina, per Farstar di Lorenzo Mondo (tattico Alvaro Marinho) che ha vinto con distacco la prima prova di giornata, facendo seguire un terzo e un secondo posto. “Siamo molto contenti della giornata – ha dichiarato il randista Simon Sivitz – abbiamo lavorato bene, l’equipaggio è rimasto concentrato in tutte tre le prove. Pensiamo di aver trovato una buona messa a punto con queste condizioni di vento, anche se c’è ancora molto da scoprire su queste nuove barche”.

Cambio al vertice tra i ClubSwan 42, dove lo scafo spagnolo Nadir di Pedro Vaquer Comas ha scalzato dal vertice Koiré – Spirit of Nerina, oggi sottotono. Nella Swan 45 Class, Ulika di Stefano Masi si conferma al comando con due primi e un terzo posto che le permette di scendere in mare per l’ultimo giorno con piccolo vantaggio di 2 punti sull’inseguitore diretto, l’olandese Motions di Lennard van Oeveren. Terzo posto provvisorio per Fever di Klaus Diederichs.

I vincitori di giornata, Hatari, Farstar, Nadir e Ulika hanno ricevuto in piazza Azzurra i trofei messi in palio da Cantine Ferrari Trento, sponsor del terzo giorno di regate della Swan Sardinia Challenge.

Domani la conclusione di questa prima edizione dedicata alle classi one design del cantiere Nautor’s Swan, seconda tappa del circuito valevole per il Nations Trophy. Le previsioni meteorologiche indicano una brezza leggera da direzione variabile, l’orario di partenza è stato anticipato alle ore 11.

Per i risultati, l’elenco iscritti, documenti ufficiali, programma dell’evento e foto e ulteriori informazioni visitare la sezione dedicata sul sito YCCS oppure contattare l’Ufficio Stampa.