Europeo Optimist, un argento e un bronzo per i giovani velisti azzurri. Italia migliore nazione

Scritto da Redazione Europa, Italia, News, Regate, Sport

GRANDI AZZURRINI IN SPAGNA ALL’EUROPEO OPTIMIST – Argento per Niccolò Pulito (TMV), Bronzo per Sofia Bommartini (FV Malcesine) e Italia miglior nazione per il quarto anno consecutivo: un bilancio esaltante. “Dedicata a Norberto”

L’Optimist è sempre territorio della vela azzurra. L’Italia torna a casa dall’Europeo 2021 con l’ennesimo successo di questi anni. Nei maschi, un grande Niccolò Pulito (Tognazzi Marine Village) coglie una medaglia d’argento voluta e giocata alla grande. Nelle ragazze, la giovanissima, classe 2009, Sofia Bommartini della Fraglia Vela Malcesine centra una medaglia di bronzo proprio all’ultima prova ad appena 4 punti dalla vincitrice.

Bravissima tutta la squadra, che porta a casa per il quarto anno consecutivo, il Trofeo delle nazioni!

Oltre ai due medagliati, facevano parte del Team, Emilia Salvatore (FV Desenzano), Victoria Demurtas (FV Riva), Rebecca Geiger (CV Muggia), Clara Lorenzi (CN Bardolino), Giuseppe Montesano (Sirena CNT), Enrico Coslovich (CV Muggia), Alessio Cindolo (YC Italiano) e Mikel Amendola (LNI Ostia).

Il Team era seguito dal coach Simone Gesi e dal Team Leader Nicolas Antonelli.

Non poteva esserci inizio migliore del mandato da Segretario di Classe per Walter Cavallucci, eletto appena venerdì sera.

“Queste medaglie sono dedicate a Norberto, che di sicuro non avrà perso neanche un bordo da lassù, il miglior modo di ricordarlo! Ormai siamo alla vigilia del mondiale che tanto aveva voluto proprio lui, e daremo il massimo anche qui a Riva!” ha dichiarato il Tecnico della Classe Marcello Meringolo.