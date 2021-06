Campionato del Mondo Optimist 2021: A Riva del Garda tutti pronti per lo start

Riva del Garda- Mancano ormai poche ore all’inizio del Campionato del Mondo Optimist, evento di punta della vela giovanile che per quest’anno, dopo il rinvio dell’edizione 2020, ha confermato la Fraglia Vela Riva come location ospitante. L’evento torna a Riva del Garda a distanza di otto anni dall’ultima edizione, quando nel 2013 fu il velista di Singapore classe 1998 Loh Jia Yi a laurearsi Campione del Mondo, primeggiando su una flotta di 259 concorrenti.

Oggi sono quasi trecento, in rappresentanza di cinquantasei nazioni, i giovani atleti che hanno raggiunto la città dell’Alto Garda per provare a mettere il sigillo sul titolo iridato, nelle ultime tre edizioni conquistato dal “recordman” della Classe Optimist Marco Gradoni.

“A nome dell’International Optimist Dinghy Association (IODA) siamo lieti che Fraglia Vela Riva con l’Associazione Italiana Classe Optimist ospiti il Campionato Mondiale Optimist 2021. Il Lago di Garda è un luogo di navigazione meraviglioso e con venti costanti. Sono passati due lunghi anni dall’ultimo Campionato del mondo Optimist: i velisti sono intraprendenti e resilienti, così come i nostri organizzatori nel portare avanti l’impegno di ospitare il Campionato del Mondo Optimist 2021 con un anno di ritardo. Auguro a tutti i partecipanti all’evento una settimana di successo e in salute. Fate del vostro meglio per mantenervi Covid-free” ha dichiarato il presidente IODA, Kevin Whitcraft.

Ricche di entusiasmo anche le parole del Presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, che ha dichiarato: “Sono particolarmente affezionato alla Classe Optimist, da sempre classe velica di partenza per i nostri appassionati di vela. L’Italia è una Nazione con una lunga tradizione velica e molti dei nostri campioni ed esperti velisti hanno cominciato la loro carriera proprio con questa piccola/grande barca. Riunire le giovani promesse della vela italiana ed internazionale per un evento così importante in Italia, sarà per noi tutti un’esperienza bellissima e stimolante. Pertanto, sono molto contento che l’Italia abbia l’opportunità di ospitare il Campionato del Mondo Optimist 2021 nella magnifica e ventosa località di Riva del Garda, già molto conosciuta dalla Classe Optimist internazionale per il Meeting del Garda, che ormai ogni anno batte tutti i record di presenze di una singola regata velica. Non ho dubbi che la Fraglia Vela Riva, con il supporto dell’AICO, di Riva Fierecongressi Garda Trentino e della regione Trentino, saprà organizzare un evento indimenticabile ed emozionante!”.

Con un massimo di cinque atleti per ogni nazione, selezionati con accurati processi interni, a portare i colori dell’Italia saranno Quan Adriano Cardi (LNI Ostia), Lisa Vucetti (SVBG), Alessandro Cirinei (TMV), Alex Demurtas (FVR) e Lorenzo Ghirotti (FVR), coordinati dal coach Marcello Meringolo e dal team leader Walter Cavallucci.

Le regate prenderanno il via venerdì con tre giorni consecutivi di qualificazioni che permetteranno di dividere la flotta nei raggruppamenti Gold, Silver, Bronze e Emerald per le fasi finali, in programma per il 7, 8 e 9 luglio. Nelle giornate di lunedì 5 e martedì 6 luglio i partecipanti saranno invece impegnati nel Campionato del Mondo a squadre.

Tutti gli aggiornamenti sulle regate saranno pubblicati sulle pagine social Optimist World Championship 2021 e sul microsito a questo link.