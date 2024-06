“THE GRAND TOUR” arriva ad Ilulissat, la città della Groenlandia dove nascono gli iceberg

Terza Edizione: “Prima che sia troppo tardi”

Da una idea degli sportivi: Franco Deganutti e Manuel Vlacich, nel 2024 prosegue il progetto sportivo “The Grand Tour Sailing” che giunge così alla sua terza edizione.

Dopo aver ottenuto un Guinness World Record nel 2022, aver navigato, tra gli altri, nel punto più alto al Mondo nel 2023 (Bolivia, lago Titicaca +3.812m s.l.m.) e nel più grande lago sotterrano d'Europa (Svizzera, St. Leonard) nel 2024, i velisti sono stati nominati “Velista dell'anno” nella categoria Passion: riconoscimento indetto dal media specializzato Giornale delle Vela, nel maggio del corrente anno.

Grazie a queste imprese, Manuel Vlacich e Franco Deganutti, sono stati scelti come ambasciatori della loro Regione portando a ogni tappa e in ogni luogo del Mondo in cui navigano i valori del marchio “Io Sono Friuli Venezia Giulia”. Grazie al fatto che le imprese veliche del The Grand Tour Sailing sono all'insegna della sostenibilità, One Ocean Foundation – iniziativa no profit che si propone di trovare soluzioni ai problemi dell'oceano promuovendo un'economia blu sostenibile ispirando leader internazionali, aziende e individui – è stata ben lieta di dare il gratuito patrocinio all'iniziativa.

La formula del progetto ideata dagli sportivi è molto semplice: tre tappe, stesso anno, stessa barca.

Il 10 giugno 2024, il team è partito alla volta della seconda tappa di questa edizione (la prima è stata la navigazione del lago sotterrano più grande d'Europa di St-Leonard in Svizzera) verso le gelide acque della Groenlandia.

Il luogo stabilito per la tappa è stata la cittadina di ILULISSAT: la città della Groenlandia dove nascono gli iceberg. Il punto di partenza per le più grandi esperienze artiche si trova sulla costa occidentale della Groenlandia nella spettacolare Disko Bay, 350 km a nord del Circolo Polare Artico. È la baia più grande della Groenlandia ed è famosa per i suoi imponenti ghiacciai e gli enormi iceberg. Il team T.G.T è partito alla volta di Ilulissat il 10 giugno dall'aeroporto di Monaco, ovviamente sempre portando con sé le imbarcazioni pneumatiche a vela Tiwal, due in occasione di questa tappa. Dopo uno scalo a Reykjavík, il team è giunto nella Disko Bay dopo 24 ore di viaggio.

Dopo i primi due giorni di acclimatamento e diversi sopralluoghi lungo la costa anche sotto una fitta nevicata, il 13 giugno il team ha stabilito lo spot ideale dove poter varare le imbarcazioni. Attrezzato il necessario e montate le imbarcazioni in circa 40 minuti, gli equipaggi sono scesi in acqua. Temperatura esterna ca 4°/6°, temperatura dell'acqua 2°. Il format della navigazione prevedeva uno scontro in match race (uno contro uno) dove le boe, in questo caso, sono state sostituite dagli iceberg presenti. Il vento era leggero ma le correnti importanti. La linea di partenza è stata impostata tra un iceberg nei pressi della costa e la chiesetta della città a poche decine di metri dal mare. Procedura di partenza stabilita in 2 minuti e percorso svolto sulla rotta: bolina, lasco, lasco da percorrersi due volte.

Il primo round ha visto la vittoria della nota youtuber (canale 25nodi) Elisabetta Maffei, nei confronti di Manuel Vlacich. Il format poi prevedeva lo scontro diretto tra il perdente del primo round con l'altro ideatore Franco Deganutti e, in questo caso, il meglio l'ha avuto Manuel Vlacich. Per ultimo, nella sfida Deganutti-Maffei, ha la meglio il primo, facendo quindi si che tutti gli equipaggi si trovassero a pari punti. Per lo scontro finale, quindi per incoronare il vincitore di questa terza edizione del The Grand Tour, si dovrà attendere la prossima tappa: la circumnavigazione di Venezia.

Cosa hanno in comune queste due località? Molto distanti tra loro ma, allo stesso tempo, legate indissolubilmente dai cambiamenti climatici: la prima con la sua calotta glaciale è la più grande riserva di acqua allo stato solido dell'emisfero Nord. Il Greenland Ice Sheet è uno dei protagonisti principali nei dibattiti riguardati il riscaldamento globale in quanto gli scienziati purtroppo hanno appurato che ogni anno si scioglie più ghiaccio di quello che si forma. Questa calotta di 2.850.000 chilometri cubi di ghiaccio, secondo solo all'Antartide, rappresenta ben il 10% delle riserve mondiali di acqua e il suo scioglimento porterebbe all'innalzamento del livello degli oceani.

Dall'altra parte, Venezia e le sue coste sono notoriamente vulnerabili agli impatti dei cambiamenti climatici, come l'innalzamento del livello del mare, le onde estreme e le mareggiate. Condizioni secondo le quali nel 2050 la laguna veneta potrebbe scomparire sotto l'innalzamento del livello medio dell'Adriatico.

Il team del The Grand Tour non ha l'intenzione di sostituirsi ai divulgatori scientifici o ad altri professionisti in ambito ambientale. Il T.G.T è un'iniziativa sportiva che ha a cuore alcuni temi legati alla sostenibilità e, se può con le sue imprese, porta ad alcune autonome riflessioni.

L'imbarcazione utilizzata per questa edizione del “TGT” doveva rispettare dei requisiti alquanto straordinari per una imbarcazione: doveva necessariamente essere facile da trasportare, in particolare per via aerea. Dopo una consolidata collaborazione nel corso del 2023 con il team francese di Tiwal, l'iniziativa sportiva ha deciso di rinnovare l'utilizzo di tali imbarcazioni. Si tratta di imbarcazioni pneumatiche con una struttura in alluminio ad alta performance trasportabili in due sacche e facilmente assemblabili ovunque e senza attrezzi in meno di 20 minuti. Sono imbarcazioni collaudate, prodotte in Francia secondo gli standard di settore (più di 2.200 barche prodotte) e che, grazie alla superficie velica modulabile, permetterà al Team del The Grand Tour di navigare con qualunque condizione.

L'impresa potrà essere seguita sui canali social Instagram: @mavlaa e Facebook The Grand Tour Sailing o tramite il sito: sites.google.com/view/tgtsailing/