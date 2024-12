MADDALENA SPANU È VICE CAMPIONESSA MONDIALE DI WINGFOIL RACING

Maddalena Spanu, atleta del programma Young Azzurra dello YCCS, è Vice Campionessa Mondiale di WingFoil Racing

Porto Cervo-Lo scorso sabato, 7 dicembre, si è conclusa l’ultima tappa di World Cup di WingFoil Racing, in corso a Jericoacoara in Brasile. All’evento ha preso parte Maddalena Spanu, atleta del programma Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda, che ha conquistato l’argento dietro la spagnola Nia Suardiaz vincitrice dell’evento e del titolo di Campionessa Mondiale WingFoil Racing.

Le competizioni in Brasile hanno preso il via il 3 dicembre e sono state caratterizzate da condizioni meteo non favorevoli che hanno consentito di disputare le prove in programma solamente tre giorni su cinque. Il primo giorno sono state completate 3 long distance, in cui Maddalena è riuscita a posizionarsi in seconda posizione overall. Nella giornata successiva non è stato possibile regatare a causa del vento troppo leggero, mentre il terzultimo giorno le 20 atlete in gara hanno completato 8 prove. A conclusione della fase di qualificazione, Maddalena grazie a risultati costanti ha mantenuto salda la sua seconda posizione overall accedendo così alla Medal Race. La conquista del secondo posto nella tappa di Jericoacoara le è valso il titolo di Vice Campionessa Mondiale di WingFoil Racing 2024.

Maddalena Spanu a Jericoacoara in Brasile, ultima tappa di World Cup WingFoil Racing

“È stato un anno lungo con tantissime emozioni e sfide, si è concluso con un risultato che mi rende davvero felice. Ora so su quali aspetti lavorare per migliorare e questo mi motiva ancora di più a crescere e perfezionarmi. L’obiettivo del 2025 sarà puntare ancora più in alto e continuare a dare il massimo in ogni occasione!” Questo il commento di Maddalena Spanu che riflette sul risultato registrato in Brasile ma anche su un intenso anno.

Il 2024 è stato, infatti, ricco di soddisfazioni per l’atleta Young Azzurra che ha conquistato il titolo di Campionessa Europea di WingFoil Racing e quello di Campionessa Mondiale di WingFoil Racing Marathon.

Lo YCCS si congratula con Maddalena Spanu per gli eccellenti risultati, ed è lieto di supportarla nel suo percorso di crescita sportiva.