La LNI sez. Viareggio chiude positivamente il 2024 pensando ai prossimi appuntamenti

Anche per il prossimo anno sono in programma non solo regate in mare ma impegno nel sociale, grande a attenzione ai giovani e alla disabilità e gli imperdibili Open Day

Viareggio– Con la tradizionale cena degli auguri svoltasi presso la Costa dei Barbari, la Sezione di Viareggio della Lega Navale Italiana ha chiuso ufficialmente la stagione 2024.

La serata è stata caratterizzata da una calorosa partecipazione di Soci, Autorità e Amici, a testimonianza del forte legame della Sezione con la comunità locale e il territorio.

Tra gli ospiti, il neo delegato regionale della LNI, Ammiraglio Roberto Camerini, l’Onorevole Riccardo Zucconi, il Vice Sindaco di Viareggio Valter Alberici, il Presidente di iCare Viareggio Porto 2020 Moreno Pagnini, il Capitano di Fregata Elisa Petrosino della Capitaneria di Porto di Viareggio, il neo Consigliere Fiv e presidente II Zona Fiv Andrea Leonardi, e il Presidente del Club Nautico Versilia Roberto Brunetti: le loro parole e la loro vicinanza hanno sottolineato l’importanza del ruolo della Lega Navale Italiana, ed in particolare della Sezione viareggina, nella promozione della cultura del mare e delle attività nautiche per la città versiliese.

La cena degli auguri è stata anche l’occasione da parte del Presidente della LNI sez. Viareggio Marco Serpi per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo della stagione, dai Soci ai Volontari, dalle Istituzioni alle realtà locali che hanno collaborato con la Sezione.

Il Presidente Serpi ha espresso gratitudine e soddisfazione per i traguardi raggiunti, ribadendo l’impegno a guardare al futuro con entusiasmo e spirito di squadra, ringraziando per il lavoro svolto anche il neo Direttore Sportivo Fabrizio Sartini e il past DS Mauro Lazzarotti.

Il 2024 è stato un anno significativo per la Sezione di Viareggio della LNI, caratterizzato da numerosi successi e iniziative di rilievo organizzate -alcune anche in collaborazione con i vicini Circoli velici versiliesi- sia a terra che in mare: grazie all’impegno costante dei Soci e dei Volontari, il sodalizio ha infatti portato avanti con determinazione non solo importanti e tradizionali manifestazioni veliche (come ad esempio il Trofeo Memorial Francesco Sodini per ricordare la passione per il mare del Socio e grande protagonista della vela d’altura) ma anche interessanti attività di formazione nautica, iniziative di sensibilizzazione ambientale e rivolte ai giovani (fra le quali spicca il protocollo d’intesa siglato con l’ISI Galilei – Artiglio e con l’ISI Marconi di Viareggio, e le uscite in mare con le classi prime dell’Istituto Nautico Artiglio).

La Sezione di Viareggio della Lega Navale Italiana si appresta pertanto a chiudere il 2024 ma è già al lavoro per organizzare con energia e determinazione la nuova stagione che avrà come sempre al centro i valori fondanti della Lega Navale Italiana: l’Accoglienza, la Competenza, il Rispetto, la Lealtà, la Disponibilità, la Solidarietà, la Sostenibilità, la Tradizione, la Passione, l’Amore per il Mare e per l’Ambiente.

Oltre alle tradizionali ed imperdibili regate del calendario agonistico, fra i principali appuntamenti del 2025 ci saranno sicuramente anche gli Open Day che fanno parte della campagna nazionale per promuovere la storia della Lega Navale Italiana, la sua missione istituzionale (cultura, sport e formazione, solidarietà e ambiente), le attività rivolte all’inclusione sociale e al contrasto attivo ad ogni tipo di discriminazione, sopruso o violenza, organizzate anche in collaborazione con altre Associazioni della Provincia di Lucca perché: “Con la Lega Navale Italiana, tutti a bordo, nessuno escluso!”