Brindisi: Campionato Italiano Indoor Rowing, un bilancio lusinghiero

Tecnica e spettacolo nell’ITC «Flacco» di Brindisi (domenica 15 dicembre 2024) per il campionato italiano indoor di rowing Campionato Italiano Indoor Rowing, che ha impegnato organizzativamente la sezione brindisina della Lega Navale Italiana e la Federazione Italiana Canottaggio (Comitato Regione Puglia-Basilicata). Era l’ultimo appuntamento remiero della stagione agonistica 2024 ed ha visto in gara 74 atleti provenienti da tutta la Puglia.

Forti emozioni hanno regalato i giovani talenti del canottaggio che hanno partecipato al «Meeting Nazionale Allievi e Cadetti» e coloro che hanno gareggiato per il «Campionato Regionale e Nazionale»; ma i protagonisti assoluti della manifestazione sono stati gli atleti dei «Giochi Sportivi Special Olympics» che con entusiasmo e gioia di vivere hanno donato momenti di grandissima emozione.

Ottimi risultati per gli atleti della Lega Navale di Brindisi: sul podio Lorenzo Corallo, col primo posto, e Rosario Cristian (cat. All B1 M), col terzo posto; primo posto per Antonio Palazzo e terzo per Giuseppe Savoia (cat. Cadetti M); secondo posto per Samuele De Giorgi Samuele, terzo per Giuseppe Marino (cat. U17 M.); terzo posto Marta Andrea Dell’Aglio (cat. U17 F.); primo posto per Giuseppe Scipi (cat. 17-18 M.); primo posto per Federica Romanelli, quinta nella classifica Nazionale (cat. 23-29 F); primo posto per Lorenzo La Rocca, secondo per Francesco Baldaro (cat. PR3 II 1 M); secondo posto per Angela Carluccio (cat. 50-54 F); primo posto nella classifica regionale e quinto in quella nazionale per Daniele Lecce, secondo per Roberto La Penna (cat. 55-59); primo posto per Gioacchino Cucchiara e terzo nella classifica Nazionale (cat. 60-64 PL M); infine, primo posto nella classifica regionale e terzo in quella nazionale per Vincenzo Romanelli (cat. 65-69 PL M).

Il comitato organizzatore ringrazia gli atleti, le società sportive e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita di questo evento.