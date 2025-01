Si è chiusa con grande soddisfazione la stagione 2024 del Club Nautico Versilia

Il bilancio dell’anno appena concluso, in attesa delle grandi iniziative del 2025.

Viareggio-Con la consueta e partecipata cena per lo scambio degli auguri svoltasi presso il Ristorante del Club Nautico Versilia e in attesa di ufficializzare il conferimento da parte del Coni della Stella d’oro al Merito Sportivo -massimo grado di questa onorificenza che premia tutto l’impegno e il lavoro profuso dal Club Nautico Versilia, già stella d’argento nel 2008- e il nutrito programma per il 2025 -nel quale, oltre alle tradizionali manifestazioni, spicca l’organizzazione di alcuni prestigiosi eventi nazionali ed internazionali-, il sodalizio viareggino presieduto da Roberto Brunetti ha appena chiuso un’altra stagione di grandi soddisfazioni, determinato ad essere protagonista di tante pagine ancora da scrivere in un futuro sempre più prestigioso.

Il 2024 del CNV era iniziato con la presentazione presso le sue sale del libro -il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza- “Le mie tante storie” nel quale il presidente CNV Roberto Brunetti, attraverso la narrazione raccolta da Adolfo Lippi, ha ripercorso la sua vita e le pagine più importanti della storia del nostro Paese.

Il primo appuntamento agonistico, invece, è stato come sempre riservato alla Vela d’Altura e rappresentato dalla XLIX Coppa Carnevale- Trofeo e Veleggiata del Carnevale di Viareggio. Da marzo a novembre si sono poi susseguite altre importanti manifestazioni riservate alle Derive, alle Classi Orc, Gran Crociera e Open, alle Barche d’Epoca Classiche e alle Vele storiche, talvolta organizzate in collaborazione con i vicini Circoli Velici -primi fra tutti la Lega Navale Italiana Sez. Viareggio, la Società Velica Viareggina e il Circolo Velico Torre del Lago Puccini- e sempre con il prezioso supporto dell’Amministrazione Comunale e della Capitaneria di Porto, a riprova dell’ottimo rapporto e della collaborazione reciproca.

Fra i principali eventi agonistici, oltre alla XLIX Coppa Carnevale, il XXVII Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese (riservato all’Altura Rating FIV, Gran Crociera, ORC A e B, alle Vele d’epoca e agli Yacht Classici CIM Aive), il LX Trofeo Internazionale E. Benetti Historic Event Iscyra (Regata Internazionale alla quale hanno partecipato i più titolati equipaggi della Classe Star, organizzata con la SV Viareggina e lo YC Cortina d’Ampezzo, in collaborazione con il CC Velici Versiliesi, il CV TdL Puccini e la LNI sez. Viareggio, il supporto della CP di Viareggio e della Telemar Yachting), la III Viareggio Bastia Viareggio – Trofeo Angelo Moratti (regata ecosostenibile e plastic free che, riservata ai Maxi Yacht e alle vele superiori ai 42 piedi, si distingue per l’eccellenza sportiva, i grandi eventi collaterali a terra e l’impegno verso la sostenibilità), la XXXVIII Veleggiata Regatalonga “Per ricordare le vittime del 29 giugno 2009”, l’VIII Trofeo Memorial Francesco Sodini ( entrambe con la LNI Vg) e l’affascinante XIX Raduno Vele Storiche Viareggio (che, co-organizzato con l’omonima Associazione, offre glamour e spettacolo non solo in mare ma anche sulle banchine e nelle sale del CNV).

Oltre alle regate, nel corso del 2024 il Club Nautico Versilia, ha ospitato nelle proprie sale iniziative dedicate a temi di grande attualità quali il rispetto dell’ambiente e la sostenibilità, incontri con personaggi di spicco, presentazioni di libri ed eventi riservati non solo ai soci ma ad un pubblico eterogeneo.

Fra gli appuntamenti più partecipati del 2024 la presentazione del libro su Maria Grazia Billi “La mascotte, una vita di amore e coriandoli” a cura di Marzia e Sandra Giordano -figlie dell’autrice- e con il patrocinio della Fondazione Carnevale di Viareggio, e l’incontro con il Professor Carlo Antonucci che ha spiegato gli effetti positivi e negativi dei raggi UV su occhi e pelle di chi va in barca, come difendersi, come gestire piccoli incidenti oculari e l’importanza degli occhiali filtranti e degli indumenti che assorbono i raggi UV.

L’intervento del Prof. Antonucci, Ufficiale Medico della Marina Militare specializzato in oculistica che ha avuto fra i suoi pazienti anche il mitico Ammiraglio Straulino, era stato introdotto dal vice presidente del CNV Amm. Brusco e dall’Ammiraglio di Squadra (r) Cristiano Bettini che, da sempre amico e socio Onorario del sodalizio viareggino, nel mese di novembre è stato a sua volta protagonista della conferenza “Colombo e la sfida atlantica; errori e fortune” durante la quale, supportato da coinvolgenti slide, ha ripercorso buona parte della rotta di Colombo, tracciando una ricostruzione metodica e descrivendo fortune ed errori meno noti che ne consentirono il successo finale.

Non sono mancati neanche coinvolgenti appuntamenti musicali come il saggio di pianoforte organizzato dalla Scuola di Musica Preludio, la conversazione musicale in libertà “Giacomo Puccini, il nostro vicino di casa” curata da Alessandro Giusfredi durante la quale è stato anche possibile ascoltare alcuni arrangiamenti delle arie pucciniane eseguiti dai musicisti dell’orchestra del Festival Pucciniano, e l’incontro con Alessandro Giusfredi che insieme al Presidente CNV Brunetti ha fatto rivivere i mitici anni 80 della Versilia con i racconti de”Gli Anni 80 alla “Bussola Domani” di Roberto Brunetti, la storia e gli aneddoti degli artisti e delle loro canzoni”.

La sala convegni del CNV ha anche ospitato la presentazione del workshop “La Robotica Marina” uno degli eventi collaterali della Viareggio-Bastia-Viareggio 2024 e del Festival della Robotica, mentre la splendida terrazza è stata protagonista della firma per il rinnovo della partnership tra il CNV e iCare -la società in house del Comune di Viareggio che gestisce l’approdo turistico La Madonnina, presieduta da Moreno Pagnini- in occasione della VBV.

Anche nel 2024 è proseguita l’attenzione verso i più giovani: sono state organizzate interessanti iniziative e importanti regate (come ad esempio il Trofeo Memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione riservata alla Classe Optimist organizzata con il CV Torre del Lago Puccini per ricordare l’Avvocato fiorentino, noto yacthtsman, per tanti anni socio del CNV), e si è consolidata la Scuola Vela Valentin Mankin, nata nel 2016 dalla sinergia fra CNV, CVTLP e SVV con la volontà di creare un ricambio generazionale nella Vela, di fare da volano al turismo versiliese e di insegnare ai giovani non solo ad andare in barca ma anche ad amare e rispettare il mare, il lago e il territorio. Le costanti affermazioni delle Squadre Agonistiche giovanili su tutti i campi di regata, oltre a riempire di orgoglio, confermano la validità dell’iniziativa, premiando il lavoro e l’impegno svolto in questi anni.

Le soddisfazioni per i risultati dai campi di regata nazionali ed internazionali non sono arrivati solo dalle Squadre Agonistiche Giovanili ma anche da numerosi Soci che nel corso del 2024 hanno tenuto alti i colori del Club Nautico Versilia: fra tutti, ricordiamo, sicuramente Ariella Cattai Rolandi e Gigi Rolandi che con il loro Crivizza e l’inseparabile equipaggio di amici storici si sono aggiudicati tutte le più importanti manifestazioni, compiendo inoltre oltre 3000 miglia per raggiungere i vari campi di regata. Restando nelle Vele d’epoca, sempre protagonisti anche Giulio Baldi con il suo 8 Metri Stazza Internazionale Margaret del 1926 e Patrizia Cioni con il cutter bermudiano del 1946 Ilda armato insieme al marito Gianni Fernandes.

Il Presidente onorario Roberto Righi con Davide Mugnaini aveva, invece, chiuso in bellezza il 2023 dominando a Nizza la 66° Régate de Noël – Trophée Jacques Puisségur, regata internazionale riservata alla Classe Star e ISCYRA Historical Event SSL che lo aveva visto vincitore nella Categoria Extalded Grand Master, secondo assoluto e protagonista di due primi di giornata.

MyFin dei soci Patrizio Galeassi e Paola Capecchi, dopo una serie di regate autunnali, la maggior parte delle quali rimandate per condizioni meteo proibitive, si è aggiudicato ancora una volta il Trofeo Città di Viareggio con tre vittorie ed un secondo posto, mantenendo la tradizione velica del Club Nautico Versilia.In evidenza anche il Socio Paolo Bertazzoni che, oltre ad essere sempre protagonista con il suo XP 44 Orizzonte, è stato nominato Cavaliere del Lavoro 2024 dal Presidente della Repubblica Mattarella. Ed infine nell’ambito di una riunione del C.O.N.I. presso il Centro di Preparazione Olimpica Acquacetosa di Roma, i Soci Onorari del CNV Daniele Bresciano ed Enrico Chieffi sono stati insigniti della Medaglia d’Oro al Valore Atletico in riconoscimento dello straordinario successo ottenuto nel 1992 quale componenti l’equipaggio del Moro di Venezia vincitore della Louis Vuitton Cup.

Ma questi sono solo alcuni dei risultati ottenuti nel 2024… in attesa delle piacevoli sorprese e delle numerose riconferme in programma nel 2025.

Il Club Nautico Versilia, ente di tradizionale e storico radicamento nel contesto di Viareggio e della Versilia, ha appena chiuso questo 2024 con un bilancio più che positivo ma si sta già preparando per una nuova stagione con il vento a favore, da vivere insieme ai propri soci, regatanti ed amici.

Sarà possibile restare aggiornati sull’attività del CNV anche attraverso il sito www.clubnauticoversilia.com e le pagine social di Facebook Club Nautico Versilia As e Instagram ClubNauticoVersilia.