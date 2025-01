Brindisi ospita la Para Sailing Academy per la preparazione ai Mondiali in Australia

Il Team Para Sailing Brindisi è lieto di annunciare che ospiterà la Para Sailing Academy e la squadra nazionale di vela paralimpica, per una serie di allenamenti in preparazione dei Mondiali che si terranno in Australia a marzo 2025.

La Para Sailing Academy è un progetto condotto da FIV e CIP, volto alla promozione della vela paralimpica in tutto il territorio italiano.

Gli allenamenti si svolgeranno in due sessioni: dal 14 al 20 gennaio e dal 18 al 24 febbraio 2025.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione con i circoli FIV ospitanti, la Lega Navale Italiana – Sezione di Brindisi e l’associazione GV3 A Gonfie Vele Verso la Vita, fondatori della prima scuola di vela paralimpica pugliese che ha istituito il “Team Parasailing Brindisi”. Tutto questo sarà possibile grazie al supporto della FIV, Federazione Italiana Vela Ottava Zona.

Le attività sportive si terranno nello spettacolare “Stadio del Vento” del porto interno di Brindisi, utilizzando imbarcazioni Hansa 303, simbolo di inclusività e innovazione nella vela paralimpica. La base operativa sarà presso il Marina di Brindisi, mentre gli incontri istituzionali avranno luogo nella sede della Lega Navale Italiana – Sezione di Brindisi.

Oltre agli allenamenti della squadra nazionale, il programma prevede una serie di attività collaterali:

-Allenamenti di alto livello per il gruppo paralimpico nazionale e per gli atleti della squadra paralimpica locale che fa capo a Brindisi.

-Formazione e aggiornamento rivolti a istruttori, ufficiali di regata, dirigenti sportivi e persone di supporto, per promuovere la crescita del settore para sailing.

-Attività di promozione dedicate al territorio, con il coinvolgimento di scuole, associazioni e genitori, per avvicinare nuove generazioni e comunità alla vela paralimpica.

L’evento rappresenta un’importante occasione per la città di Brindisi, che si conferma un punto di riferimento per lo sport paralimpico e per la promozione dei valori di inclusività e integrazione attraverso lo sport.

Invitiamo tutti gli appassionati, le istituzioni e la cittadinanza a partecipare e sostenere questa straordinaria iniziativa.

“La vela è uno sport che unisce e ispira, e siamo felici di mettere a disposizione la nostra esperienza e le nostre strutture per sostenere un progetto così importante. È un’opportunità per Brindisi di dimostrare il proprio valore come punto di riferimento per lo sport paralimpico.” Dichiara Salvatore Zarcone, Presidente della Lega Navale Italiana di Brindisi.

“Accogliere la Parasailing Academy e contribuire alla preparazione della squadra nazionale è per noi motivo di grande orgoglio. Questo evento sottolinea il nostro impegno per l’inclusione e per la promozione della vela paralimpica, valori che da sempre guidano la nostra associazione.” – dichiara Marco Miglietta, Presidente dell’associazione GV3.

Grande soddisfazione del Presidente del Comitato VIII Zona della Federazione Italiana Vela Alberto La Tegola: – “Sono molto soddisfatto del lavoro intrapreso dalla Lega Navale di Brindisi e da GV3 sulla vela paralimpica, anche perché i primi importanti risultati si vedono e altri Circoli in Puglia stanno percorrendo i primi passi di questo percorso verso l’integrazione sportiva e sociale. La presenza della Para Sailing Academy testimonia l’apprezzamento della Federazione Vela nazionale ed è un importantissimo passo per la promozione di questa attività sul nostro territorio.”