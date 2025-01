Trionfi, Recupero e Ambizioni

Il Trionfo in Cile

L’Italia vanta un unico campione internazionale di Wave Windsurf: Federico Morisio. Nella prima gara della stagione 2025, svoltasi a Llico, in Cile, Federico ha dominato la competizione vincendo tutte e quattro le batterie in programma. A tre ore di auto a sud di Matanzas, dove il campione si allena regolarmente, la gara ha attirato una trentina di rider internazionali. I partecipanti hanno affrontato salti e surfate con condizioni di vento variabili: più forte a metà giornata e in calo nel tardo pomeriggio.

Il Recupero Post-Intervento

Federico Morisio ha recentemente superato un intervento al menisco avvenuto il 7 novembre 2024. Gli ultimi due mesi sono stati dedicati alla riabilitazione e al recupero della forma atletica ottimale. Grazie a una routine di allenamenti mirati e a un’alimentazione sana, Federico è riuscito a recuperare in modo eccellente.

Alimentazione e Integratori

Federico integra la sua dieta con i prodotti di Project V, tra cui CH per l’energia, A come antiossidante, P per il sistema nervoso e VS come antiinfiammatorio. Inoltre, ha sostituito il caffè con le bevande a base di ginseng imperiale di Coffeecell, utilizzando sia G Premium durante la colazione sia le pillole di ginseng G Legend. “Mi trovo molto bene” ha dichiarato Federico Morisio, “e sono molto contento del recupero fisico e mentale compiuto in questi due mesi, reso possibile da allenamenti mirati e alimentazione sana integrata con i prodotti giusti di Project V e Coffeecell.”

Project V e Coffeecell sono due marchi di Freedom International Group e la partnership con Federico Morisio è stata avviata a maggio 2024.

Prospettive Future

Federico Morisio ha grandi aspettative per il futuro dopo la sua vittoria in Cile. La prossima gara, la prima del circuito mondiale, sarà in Giappone il 18 febbraio. Questa competizione servirà come prova generale per i Mondiali a Cinque Stelle in programma a Matanzas, in Cile, dal 24 marzo al 6 aprile.

Federico è ottimista e spera in una stagione ad alto livello, sostenuto dalla sua dedizione, preparazione e l’uso di integratori che hanno migliorato la sua performance.

