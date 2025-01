PESCARE SHOW, A RIMINI TUTTI I PROTAGONISTI DELLA PESCA SPORTIVA

-Da venerdì 7 a domenica 9 febbraio 2025 il Salone di Italian Exhibition Group riunirà esperti, influencer e content creator, insieme ad aziende produttrici italiane e internazionali, rivenditori, scuole e associazioni

-Nella Fly Tying Experience, dimostrazioni e laboratori con i migliori costruttori di mosche e ospiti internazionali

-Un ecosistema completo all’insegna di passione, innovazione e formazione, per tutti gli appassionati del settore

pescareshow.it/it/rimini

Rimini – Esperti, influencer e content creator, insieme ad aziende produttrici italiane e internazionali, rivenditori, scuole e associazioni. L’appuntamento per la community della pesca sportiva è alla Fiera e sulla Riviera di Rimini con Pescare Show 2025 l’evento organizzato da IEG – Italian Exhibition Group, che si terrà da venerdì 7 a domenica 9 febbraio 2025 per la prima volta nel capoluogo romagnolo.

Quattro padiglioni del polo fieristico e un’ampia area esterna, dove gli appassionati dello sport-fishing avranno l’occasione di scoprire le ultime novità, partecipare a dimostrazioni tecniche ed entrare in contatto con i protagonisti del settore. In fiera anche numerose aree speciali dedicate a eventi live, test di prodotto e corsi per tutti i livelli, convegni, approfondimenti e incontri con special guest e campioni del settore, itinerari di pesca e contest fotografici.

A RIMINI I GRANDI NOMI E GLI INFLUENCER DELLA PESCA SPORTIVA

Pescare Show rappresenta un ecosistema completo per la community degli appassionati di pesca sportiva. All’interno del Social Media Village sarà possibile incontrare influencer, blogger, autori ed esperti del settore, come Luca Quintavalla, esperto di bass fishing, Andrea Petetta, biologo marino, e Stefano Adami, guida esperta di pesca in mare. Mario Memoli di INPESCA® condividerà le sue avventure con le tecniche Tako Game e Bolognese Extreme. Non mancheranno i consigli meteo del riminese @meteomarreno e i tutorial di numerosi creator italiani, tra cui Matteo Menichini, Simone Buccomino, Nicola Petrucci ed Emanuele Poletto. Per gli amanti della pesca alla trota selvatica, Federico Morandi condividerà la sua passione, mentre @Mr.Perch porterà alla scoperta delle migliori mete di pesca all’estero.

I giovani pescatori bergamaschi di @bigtroutaxr_official mostreranno come si pratica la pesca estrema, mentre Mattia Giovannini di Apescacolmatto svelerà i segreti della pesca in mare. A rendere ancora più speciale l’evento contribuiranno anche @FishingSenpai, creator di video per divulgare la pesca sportiva in ogni sua forma, Roberto Lancia (@mrboblancia sui social) e Alessio di @Fivebaits, appassionati della pesca con mosche artificiali. Alessio e Luca, in arte @alo_fishing, due giovani ragazzi che postano su YouTube e Instagram contenuti dedicati alla pesca, costruzione di attrezzatura e tutorial, affiancheranno @fishing_itinerary_society che ha esplorato tutte le tecniche di pesca e @kibbio_fishing_adventures, specializzato nello spinning. Emanuele Donati di Fishing Stories, condividerà le sue emozionanti esperienze di pesca attraverso parole e immagini (@emanuele_donati). Angler Tube porterà alla scoperta dei predatori più affascinanti, mentre Tycoon Lures svelerà i segreti delle sue esche d’élite.

Tra gli ospiti speciali, il pubblico di Pescare Show incontrerà Marco Volpi, considerato una leggenda nel panorama della pesca sportiva, riferimento per la pesca in mare, sia in Italia che all’estero e Roberto Ripamonti autore di libri che spaziano tra il Carpfishing al Surfcasting, di cui è uno degli esponenti più seguiti ed apprezzati pur avendo divulgato praticamente tutte le tecniche di pesca in acque interne e in mare.

PESCA A MOSCA, TECNICHE E COSTRUTTORI DA TUTTO IL MONDO

Tra gli eventi più attesi, torna a grande richiesta l’area Fly Tying Experience, realizzata in collaborazione con H2O Magazine, che offrirà un’immersione completa nell’universo della pesca a mosca, dove sarà possibile assistere alle dimostrazioni dei migliori costruttori d’Italia e d’Europa e partecipare a laboratori aperti al pubblico. Con ospiti internazionali, come gli irlandesi Jackie Mahon, guida di pesca a mosca e disegnatore di mosche per Fulling Mill, e Tom Doc Sullivan, rinomato esponente di questa particolare tecnica, che al suo attivo ha anche collaborazioni con il mondo del cinema, come consulente per la realizzazione dei lungometraggi “Love me no more” del regista francese Jean Becker e “Calvary” di John Michael McDonagh. Insieme allo statunitense Steve Silverio e a Boštian Jakopic, grande conoscitore delle acque slovene. Ricca anche la compagine italiana con Alessandro Belluscio, Antonio Sabetta, Ezio Celeschi, Fabrizio Gajardoni, Franco Vaccarino, Fulvio Oliva, Luigi Mautino, Marco Feliciani, Michael Nicoletti, Nicola Forlenza, Nino Casino, Nunzio Troisi, Paolo Penna, Pasquale Monda, Sandro Ulisse, Stefano Carmagnani.

A ulteriore conferma dell’importanza che la pesca a mosca riveste nell’ambito della manifestazione, durante le date riminesi di Pescare Show sarà possibile incontrare anche altri grandi protagonisti del calibro di Barry Ord Clarke, l’erede di Mel Krieger, e Christopher Rownes, vero e proprio specialista nelle tecniche di lancio Spey con la canna a una mano.

E ancora, Davide Muccino Zarlenga, responsabile della sezione Tenkara della SIM, Günter Feuerstein, icona nel mondo del fly casting, fondatore dell’EFFA e maestro di lancio certificato, René Gerke, istruttore certificato Master di casting nel fly casting a una mano (MCI) e a due mani (THMCI) presso Fly Fishers International (FFI), Max Malli fondatore del movimento, “the Spey Band“ guida e riferimento per l’universo della tecnica Spey con canna a due mani, Valerio Santagostino, campione italiano nella specialità di pesca a mosca da Belly Boat e unico atleta a conquistare un titolo italiano sia nel casting che nel fishing. Aldo Menghini, dalla lunga esperienza sia nella tecnica tradizionale sia nella Tenkara, Andrea Malzanini, maestro nella creazione di mosche classiche, il Fly Tyer of the Year 202.A Rimini anche l’inventore del celebre Klinkhammer, Hans van Klinken, che presenterà il suo nuovo libro, The Klink.