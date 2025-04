L’Ammiraglio Donato Marzano incontra la Sezione di Viareggio della Lega Navale Italiana

Il Presidente Nazionale della Lega Navale Italiana in visita alla Sezione viareggina, è stato ospitato nelle sale del Club Nautico Versilia, a riprova della sinergia fra i due sodalizi.

Sabato, invece, successo di pubblico per i due i relatori intervenuti al Museo della Marineria.

Viareggio-Il Presidente Nazionale della Lega Navale Italiana, Ammiraglio di Squadra Donato Marzano, ha fatto visita questa mattina alla Sezione di Viareggio, accolto con grande cordialità dal Presidente della Sezione, Marco Serpi, dai Consiglieri della LNI – Sezione di Viareggio e dal Presidente del Club Nautico Versilia, Roberto Brunetti.

In un clima di piena collaborazione e cordialità, l’incontro si è, infatti, svolto nelle sale del Club Nautico Versilia a riprova dell’eccellente rapporto di sinergia tra i due sodalizi viareggini, uniti da un forte spirito di cooperazione e da una visione condivisa nella promozione della cultura del mare.

Nella giornata precedente, invece, si era svolto con successo presso il Museo della Marineria il doppio appuntamento organizzato dalla Sezione viareggina della LNI nell’ambito degli eventi dedicati alla cultura marinaresca e della tutela dell’ambiente, voluti dal Presidente Serpi con l’obiettivo di trasmettere passione e rispetto per il mare e di avvicinare soprattutto i più giovani al mondo della nautica.

Relatori della giornata sono stati la Dottoressa Marta Grazzini che ha illustrato al pubblico in sala i pericoli legati alla prolungata esposizione solare in mare, evidenziandone i potenziali danni per la salute e fornendo consigli pratici per proteggersi in modo efficace, garantendo sicurezza e benessere durante la navigazione, e l’Ammiraglio Raffaele Cerretini che ha spiegato le procedure fondamentali per un corretto ormeggio e ancoraggio, con suggerimenti pratici, adatti ad ogni livello di esperienze, per attraccare in sicurezza e per eseguire le manovre per andare alla fonda.

1 Il Presidente Nazionale della Lega Navale Italiana Ammiraglio Donato Marzano (a sn) e il Presidente della LNI sez. Viareggio Marco Serpi (a dx).