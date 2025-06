Water sport nel Garda Trentino: le novità 2025, tra eventi e iniziative che abbracciano la sostenibilità

Nel Garda Trentino, sport d’acqua e sostenibilità sono un binomio inscindibile. Le novità del 2025 confermano la destinazione come riferimento per chi ama l’outdoor e ha a cuore la natura: tre laghi insigniti della Bandiera Blu, il raggiungimento del livello Platinum della certificazione Clean Regattas, il primo campo di regata al mondo alimentato interamente da energia elettrica. Tra le novità anche l’assegnazione dei Campionati italiani giovanili delle classi singole a settembre, l’introduzione della suddivisione della One Hour Classic in due weekend, uno per la pinna ed uno dedicato al foil e la Garda Trentino Sailing Academy con Ruggero Tita.

Il Garda Trentino, destinazione recentemente insignita della certificazione GSTC, si conferma una delle mete più all’avanguardia in Italia per chi ama praticare sport d’acqua in armonia con la natura. Grazie al Pelèr, vento del mattino che nel pomeriggio cede il passo all’Ora, la brezza da Sud, sia le sponde settentrionali del Lago di Garda che l’entroterra godono di venti regolari che rendono il Garda Trentino la meta ideale per attività come vela, windsurf, wingfoil, wakeboard e SUP. Un territorio dove la passione per l’outdoor si coniuga con la tutela ambientale, per un’esperienza davvero unica.

Le iniziative sostenibili:

I Mondiali Giovanili di Vela che si sono svolti nel luglio 2024, hanno recentemente ottenuto la certificazione “Clean Regatta” – livello Platinum, il più alto riconoscimento internazionale per la sostenibilità negli eventi velici.

Un lungo percorso ha portato al titolo, grazie anche alle tante novità volte a tutelare l’ambiente, tra cui il primo campo di regata completamente elettrico al mondo, composto da: boe elettriche che, oltre ad essere più precise e efficienti, permettono di non inquinare il fondo lacustre; pilotine con motore elettrico per lo stazionamento; e 5 gommoni elettrici della linea Zer0 di VSR, per ridurre al minimo l’impatto sull’ecosistema lacustre.

Ma si annoverano tra i progetti a protezione della natura lacustre anche altre novità. Alcuni gommoni dello storico circolo velico Fraglia Vela Riva di Riva del Garda saranno equipaggiati con motori Suzuki di nuova generazione: un sistema innovativo consente di filtrare e depurare dalle microplastiche l’acqua utilizzata per il raffreddamento, contribuendo attivamente alla pulizia del lago. Proprio al circolo è poi attivo da qualche anno, in collaborazione con l’Università di Trento e il Liceo Maffei di Riva del Garda, un progetto che utilizza anche Seabin prevedendo l’impiego di dispositivi intelligenti per la raccolta di microplastiche direttamente in acqua.

Parallelamente, la Provincia Autonoma di Trento ha conferito l’incarico ai sommozzatori di Riva per la rimozione, da parte di sub specializzati, delle specie alloctone presenti sui fondali, al fine di preservare la vegetazione autoctona e mantenere l’equilibrio naturale del lago.

Senza trascurare l’importanza della sensibilizzazione: dal 2022, la campagna “AGS – il lago inizia qui”, ideata da Alto Garda Servizi Spa e dal Comune di Riva del Garda, promuove comportamenti responsabili a partire dai gesti quotidiani, con un focus sull’educazione ambientale. E dal 2024 vengono proposti i Garda Trentino Clean Up Days, giornate di sensibilizzazione ambientale, dedicate alla raccolta dei rifiuti abbandonati su spiagge, strade e sentieri.

I laghi imperdibili del Garda Trentino

Queste e tante altre accortezze sono pensate per salvaguardare i tesori turchesi del Garda Trentino, dal più celebre Lago di Garda, fino ai tanti laghi minori – ma solo per dimensioni.

Il Lago di Garda

Il Lago di Garda, il più grande d’Italia con i suoi 370km² di superficie, è la cornice ideale per unire il relax di una vacanza balneare all’adrenalina degli sport outdoor. Accarezzato dal vento, è una delle capitali del circuito velico internazionale, tanto da ospitare diversi circoli e essere teatro di importanti eventi con cadenza annuale – più di 75 nel 2025, con 250 giornate di regate in totale – tra cui lo storico Lake Garda Meeting Optimist che è anche Guinness World Record per la regata monoclasse più grande del mondo che ha contato oltre 1000 partecipanti provenienti da oltre 30 paesi.

Non solo vela tradizionale: nelle acque del Lago di Garda trovano spazio anche le discipline foil, una vera rivoluzione nel mondo degli sport velici, sia tavole che barche. Il Garda Trentino è tra i protagonisti di questo cambiamento: qui, si ha infatti la possibilità di mettersi alla prova con il windsurf, imbarcazioni ad alte prestazioni e il wingfoil. Quest’ultimo, che si pratica utilizzando una tavola e un’ala gonfiabile non collegate tra loro da cavi o ganci, è uno sport acquatico avvincente e accessibile. Proprio per la sua semplicità e libertà di movimento, rappresenta un’ottima porta d’ingresso al mondo degli sport acquatici ed è supportato dalla presenza di numerose scuole specializzate sul territorio.

Il foil trova spazio anche nella One Hour Classic, una regata unica nel suo genere, che quest’anno si divide in due weekend: 14-15 giugno per la categoria pinna e 21-22 giugno per il foil. Il 30-31 agosto ci sarà invece One Hour Wing Foil per la categoria wing. Il foil sarà presente anche nei Campionati Italiani Classi Singole, organizzati da 4 circoli velici, che approderanno nel Garda Trentino dal 2 al 7 settembre 2025. In questa occasione, oltre 1.000 giovani velisti si sfideranno nelle classi Optimist, ILCA4, ILCA 6, Techno293, iQFOil, Waszp.

Tra le novità del 2025 spicca anche l’inaugurazione della Garda Trentino Sailing Academy con Ruggero Tita, membro del Team Luna Rossa che gareggerà nella trentasettesima America’s Cup e timoniere squadra italiana Sail GP. Tita guiderà i giovani velisti del Garda Trentino in un percorso formativo che comprende anche imbarcazioni come Waszp, Switch e 29er.

I laghi minori:

Anche i laghi minori del Garda Trentino rappresentano palestre naturali perfette per sperimentare le più svariate discipline. Il Lago di Ledro, inserito nella biosfera Unesco, è la meta ideale non solo per il nuoto grazie alle sue acque balneabili alla temperatura di 24°, ma anche per la canoa, la vela, il SUP, il windsurf e il wakeboard – una disciplina che fonde snowboard, sci d’acqua e surf, praticabile in Trentino solo nei laghi di Ledro e Terlago. Inoltre, dal 26 al 29 giugno 2025, il lago ospiterà l’OM International Ledro Match Race, un’appassionante competizione velica basata sul formato del match racing, in cui due imbarcazioni si sfidano una contro l’altra. Un evento unico, che si svolge nel secondo campo di regata più alto d’Italia!

Nella suggestiva Valle dei Laghi, scendendo verso la “Val del Vent”, si incontra il Lago di Cavedine, dove l’Ora del Garda crea le condizioni perfette per la vela, in un paesaggio affascinante dominato dalla riserva naturale delle Marocche e con vista su Monte Brento e Monte Casale.

Tra gli altri gioielli della zona spiccano tre laghi insigniti nel 2025 della Bandiera Blu, riconoscimento che premia la qualità delle acque e la tutela ambientale. Il Lago di Lamar, gemello del vicino Lago Santo da cui è separato da una frana, è ideale per escursioni e momenti di relax immersi nel verde. Il Lago di Tenno, invece, è al centro della Riserva Naturale Locale istituita nel 2024 per proteggere un ecosistema davvero unico: il fondale roccioso, privo di vegetazione, regala alle sue acque una straordinaria limpidezza e un intenso colore turchese.

Il paesaggio, rimasto praticamente intatto negli ultimi cento anni, è punteggiato da appena tre abitazioni affacciate sul lago, offrendo un rifugio di pace e silenzio senza tempo. Infine, il Lago di Terlago si distingue per la sua anima sportiva: qui è nata la prima “wake area” del Trentino, dove praticare wakeboard immersi in uno scenario mozzafiato, incorniciato dalle imponenti cime del Monte Bondone e della Paganella.

Il Garda Trentino si conferma un vero e proprio vivaio di talenti nel panorama degli sport acquatici. Ne sono testimoni i suoi protagonisti a livello mondiale: Ruggero Tita, doppio oro olimpico e timoniere di Red Bull Italy Sail GP; Nicolò Renna, campione del mondo IQ Foil; Bruno Martini, iridato IFCA slalom; e Chiara Benini Floriani, che ha conquistato un prestigioso 5° posto alle Olimpiadi.

Foto Credits: Archivio Garda Dolomiti Spa

©CodeZeroDigital / Matteo Garrone / Switch One Design

©Giovanni Mitolo /FIV